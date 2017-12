TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TURİST ÇEKEN ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

Türkiye’ye yılın ilk on ayında gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdi.2017 yılının ilk on aylık diliminde 29 milyonu aşkın turist Türkiye’yi ziyaret etti.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Türkiye’nin turizm istatistiklerini inceleyerek medya araştırması gerçekleştirdi. Turizm yıl içerisinde 256 bin 96 habere konu olurken, Ajans Press’in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre Antalya turizmde en büyük hareketliliğin yaşandığı il oldu. Yılın ilk on ayında Antalya yüzde 31’lik artışla 9 milyon 255 bin turist ağırladı, ikinci sırada 9 milyon 8 bin turisti ağırlayan İstanbul yer alırken Edirne yüzde 9’luk artışla 2 milyon 703 bin turisti ağırladı. Antalya,İstanbul ve Edirne turizmde en çok artışın yaşandığı iller oldu.

BİR YILLIK TURİST ON AYDA GELDİ

Geçtiğimiz yılın tamamında 25,3 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye, bu yılın ilk on aylık diliminde gelen turist sayısıyla bu rakamı aşmış bulunuyor.Turizmde yaşanan hareketliliğin birincil nedeni olarak Rusya ile yaşanan uçak krizinin çözülmesi ve politik krizin sonlanması olarak gösterildi.İlk on ayda Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı 766 bin 871’den 4 milyon 656 bine yükselirken, Rusya, Türkiye’ye en çok turistin geldiği ülke konumunda bulundu.İkinci sırada ise düşüş olmasına 3 milyon 336 bin 7 kişiyle Almanya yer alırken, İran 2 milyon 118 bin 263 turistle üçüncü sırada yer aldı.