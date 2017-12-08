  • BIST 107.497
  • Altın 154,686
  • Dolar 3,8575
  • Euro 4,5281
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

’Türkiye’nin En İyi Projesi’ Tablolar Konuşuyor

» »
’Türkiye’nin En İyi Projesi’ Tablolar Konuşuyor
Türk Telekom, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden "European Excellence Awards" kapsamında Tablolar Konuşuyor projesiyle "Türkiye'nin En İyi Projesi" ödülüne...

Türk Telekom, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden "European Excellence Awards" kapsamında Tablolar Konuşuyor projesiyle "Türkiye'nin En İyi Projesi" ödülüne sahip oldu.

Türkiye'nin önemli bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 60 kategoride, bin 500 projenin başvuru yaptığı Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden "European Excellence Awards" kapsamında Mobil İletişim ve Uygulamalar kategorisinde "Kitaplara Ses" uygulaması ile finale kalırken, "Ülkeler ve Bölgesel Kampanyalar" kategorisinde ise Tablolar Konuşuyor projesiyle, "Türkiye'nin En İyi Projesi" ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, "European Excellence Awards" kapsamında "Türkiye'nin En İyi Projesi" seçilen Tablolar Konuşuyor ile ilgili olarak; "Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birine Tablolar Konuşuyor gibi önemli bir projeyle layık görülmekten gurur duyuyoruz. Telefon Kütüphanesi kapsamında hayata geçirdiğimiz, Türkiye'nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan Tablolar Konuşuyor, tüm engelli bireylerin hayata eşit koşullarda tutunabilmesinin önünü açan bir proje. Projemizle, her biri sanat tarihinde ayrı bir öneme sahip 20 unutulmaz tabloyu, sesli betimleme yöntemiyle görme engelli sanatseverlerin beğenisine sunduk. Tablolar Konuşuyor'un, bilgiye erişimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek toplum nezdinde farkındalığın geliştirmesine katkı sağladığını görüyoruz. Bu ödülle beraber de hedeflerimize ulaşmış olduğumuzu görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın’da 9 Bin Adet Meyve Fidanı Toprakla Buluşacak08 Aralık 2017 Cuma 11:33
  • Kalkınma Bakanı Elvan, Ekim Ayı Sanayi Üretimi Verilerini Değerlendirdi08 Aralık 2017 Cuma 11:28
  • Tuiosb’ten Bilgilendirme Toplantısı08 Aralık 2017 Cuma 11:28
  • Ko-mek 2. Uluslararası İş’te Kadın Zirvesi’ne Katıldı08 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • Tkdk’dan Kırsala Destek08 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • İzmit Belediyesi’nden Kiralık Yerler08 Aralık 2017 Cuma 10:53
  • Musiad’ın İstişare Toplantısı Konuğu Fatma Şahin Oldu08 Aralık 2017 Cuma 10:53
  • İgiad’da Özdemir İle Yola Devam08 Aralık 2017 Cuma 10:48
  • Akib Akademi’den Firmalara Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Eğitimi08 Aralık 2017 Cuma 10:43
  • 3 İlçeye 250 Milyonluk Yatırım08 Aralık 2017 Cuma 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti