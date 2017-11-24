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Türkiye’nin En Kapsamlı 2.arıcılık Fuarına, Erzincan Saf Petek Firması Damga Vurdu

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Türkiye’nin En Kapsamlı 2.arıcılık Fuarına, Erzincan Saf Petek Firması Damga Vurdu
Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) tarafından düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı 2.Arıcılık Fuarı 16-17-18-19 Kasım...

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) tarafından düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı 2.Arıcılık Fuarı 16-17-18-19 Kasım 2017 tarihinde yapıldı. Fuar'da Erzincanlı İş Adamlarından Eyüp Ömer Özyiğit'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Saf Petek standına ilgi, büyük oldu.

İmalatçılar ve Arıcıları bir araya getiren organizasyon Ankara'nın en büyük mekânlarından Altınpark fuar merkezinde 3500 metrekarelik alanda yapıldı. 2. ARMASAD fuarı kapılarını tüm Arı sevdalılarına açtı.

Fuarın ana sponsorluğunu üstlenen Erzincan Saf Petek firması arıcılık alanında Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan öncü firmalar arasında yer alıyor.

Erzincan'dan Yurt Dışına Uzanan Bir Ticaret

Ankara Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen 2.Arıcılık Fuarın da Saf Petek firması yurt içi ve dışından yoğun ilgi gördü. Fuarda Saf Petek'e ait standı Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'da ziyaret etti.

Fuarla ve firmayla ilgili olarak konuşan Saf Petek Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ömer Özyiğit, dede mesleklerini bugüne kadar taşımanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Özyiğit yaptığı açıklamada; "1974 yılında dede mesleğimiz olan bu işi 1991 yılında babam devralmış. Bende 2001 yılında babamdan devralarak Saf Petek firmamızı bugünlere kadar getirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Saf Petek olarak bugün ülkemizin ve şehrimizin adını arıcılık alanında birçok yerde temsil ediyoruz. Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Irak, Nahcivan, Azerbaycan, Saraybosna, Suudi Arabistan ve İran'a bugün ihracat yapıyoruz. Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneğinin düzenlemiş olduğu bu fuarın ana sponsorluğunu yapıyoruz." dedi.

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