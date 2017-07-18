Zonguldak Voswağen Derneği tarafından Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Şenlikleri kapsamında hayata geçirilen programda Devrek'e...

Türkiye'nin en yaşlı Woswos sürücüsü Devrek'ten geçti.

Zonguldak Voswağen Derneği tarafından Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Şenlikleri kapsamında hayata geçirilen programda Devrek'e gelen yaklaşık 120 araçlık konvoyda bulunan Türkiye'nin en yaşlı Woswagen sürücüsü Niyazi Kalfa (93)grubun Niyazi baba olarak andıkları isimler arasında yer alıyor. 48 yıldan bu yana Woswagen araç kullandığını söyleyen Kalfa," Bu araç bir tutkudur birçok araç kullandım ama şimdiye kadar hiç birisi bana bu araçlar kadar sevimli gelmedi. Bu araçlar hiçbir lüks aracın yerini tutmaz yerine göre çok masraflıdır. Yerine göre çok masrafsızdır. Genelde araçla alakalı parça sorunumuz çıkıyor meraklı olunca da nerede olsa o parçayı parasına bakmadan alıyoruz" diye konuştu