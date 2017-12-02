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Türkiye’nin En Yüksek Rakımlı Res’inde 54 Milyon Dolarlık Yatırım

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Türkiye’nin En Yüksek Rakımlı Res’inde 54 Milyon Dolarlık Yatırım
Türkiye'de en yüksek rakımlı rüzgar santrallerinden birisi olan Tokat RES'de 16 rüzgar türbini sayısı yaklaşık 54 milyon dolarlık yatırımla 36 türbine...

Türkiye'de en yüksek rakımlı rüzgar santrallerinden birisi olan Tokat RES'de 16 rüzgar türbini sayısı yaklaşık 54 milyon dolarlık yatırımla 36 türbine çıkarıldı.

Türkiye'nin 11'inci büyük Rüzgar Enerji Santrali (RES) olan Killik RES'de bin 650 rakım yükseklikte 34 adet Nordex rüzgar türbini elektrik üretiyor. Kış ayında beyaz örtü ile birlikte dağlık alanda eşsiz manzaralar oluşturan 90 metre yüksekliğe sahip tribünlerde enerji üretimi 94 megawatt'a çıktı. Her bir kanat ağırlığı 11 ton ağırlığında, 57 metre uzunluğundaki 3'er kanatlı türbinler zorlu kış şartlarında da üretime devam ediyor.

Eksim Yatırım Holding Tokat Enerji İşletme Müdürü Salih Odabaş, 18 RES santralinin devreye girmesi ile birlikte 73 bin kişinin günlük ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabildiğini söyledi. 2011 yılında 16 türbine yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçen tesisin büyümeye devam ettiğini ifade eden Odabaş, "2011 yılında 31 bin kişinin günlük enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitedeydik. 2017 yılında yapılan yatırımla 16 türbine 34 türbine çıktı. 40 megavatlık kapasite 94 megavata çıkarıldı. Şuanda 73 bin kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. RES daha çevreci olması dolayısı ile daha avantajlı" dedi.

Tokat'ta toplam 94 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığına dikkat çeken Odabaş, "Tokat'a 4 megavatlık 30 tribün daha yapılması düşünülüyor. 120 milyon dolarlık bir yatırım daha planlanmakta. Rüzgar santrali olarak Türkiye'de 11'inci sıradayız, yapılacak olan yatırımla hedefimiz 5'inci sıraya çıkmak" şeklinde konuştu.

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