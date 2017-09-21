Türkiye’nin En Zor Kaya Duvarını 27 Saatte Tırmandılar

İzmirli dağcılar Zorbey Aktuyun ile Muammer Yalçın, Aladağlar'ın Kayseri bölgesinde bulunan Vay Vay dağının kuzeybatı yüzündeki 8a+ zorluk derecesi...

İzmirli dağcılar Zorbey Aktuyun ile Muammer Yalçın, Aladağlar'ın Kayseri bölgesinde bulunan Vay Vay dağının kuzeybatı yüzündeki 8a+ zorluk derecesi verilmiş "Nessuno" adlı rotayı, 27 saatlik bir tırmanışla tamamlayarak zoru başardı.

Kaya tırmanışında Türkiye'nin sayılı dağcıları arasında yer alan ve İsviçre'deki "Ölüm Duvarı" olarak bilinen Eiger kuzey duvarındaki "Le Chant Du Cynge" rotasına ilk kez tırmanan Türk ekibi unvanına sahip Zorbey Aktuyun-Muammer Yalçın bu kez Türkiye'nin en zor kaya duvarına çıkmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Aladağlar'ın Kayseri bölgesinde bulunan Vay Vay dağının kuzeybatı yüzündeki 8a+ zorluk derecesi verilmiş "Nessuno" adlı rotayı 27 saatlik bir tırmanışla başarılı bir şekilde tamamlayan İzmirli dağcılar Aktuyun ve Yalçın, zorlu süreçlerden geçerek zirveye ulaştı.

17 yıldır birlikteler

En yakın yerleşim yerine 10 saatlik yürüyüş mesafesinde bulunan bu zorlu tırmanışı gerçekleştiren ekipten ARKAS sporcusu Zorbey Aktuyun, "17 yıldır Muammer Yalçın'la birlikte beraber tırmanıyoruz, birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve her yıl kendimizi geliştiren tırmanışlar yapıyoruz. Nessuno adı verilen rotanın en zor kaya duvarı olması; Türkiye de açılan ve çıkılan en yüksek zorluk derecesi verilmiş kaya duvarı olmasından geliyor, Rotayı ilk açan İtalyan ekip dünyanın en iyi tırmanıcılarına sahip ve dünyanın 4 bir yanında rotaları bulunuyor. Bu ekip böyle bir zorluğu uygun gördüğü için ve tüm diğer zor rotaları da kendileri açtığı için bu duvar en zoru olarak tanımlanıyor. Ayrıca ulaşımı, hiçbir telefon imkanının olmaması, taşıdığı riskler, hava şartlarının belirsizliği ve soğukluğu, rotanın hiç güneş almaması, kalıcı buzulun üzerinden başlıyor oluşu gibi zor koşullarda bu tırmanışı

"Denemekten vazgeçmedik"

Denemeyi bırakmadan rotayı tamamladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Aktuyun, "Daha önce de zorlu kaya tırmanışı rotalarından Aladağlar Demrkazık Doğu Duvarı "3 Muz" 8a rotası ile Aladağlar Kızılınbaşı "Red Moon and Star "8a rotasına çıkmıştık. Bu son tırmanışımız Vay Vay "Nessuno" 8a+ rotasına çıkarak en zor kaya tırmanışını gerçekleştirmiş olduk" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Ayrıca, genç dağcı Zorbey Aktuyun, "3 Duvar'adını verdiği bu projede deneyimlerini ve anılarını bir kitapta toplayacağının müjdesini verdi.