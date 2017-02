HedefHalk Gazetesi, Bafra Belediye Başkanı AK Partili Zihni Şahin ile Cumhurbaşkanlığı Sistemini de içeren Anayasa değişikliği için yapılacak referandumu konuştu. Şahin, "Milletimiz daha güzel bir geleceğe, istikrara, kalkınmaya 'evet' diyecektir" dedi

Samsun'un Bafra İlçesi Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türk milletinin cumhuriyet ve demokrasi ile özdeş hale geldiğini, yeni anayasayla birlikte değişenin rejim değil, hükümet modeli olduğunu belirterek, "Muhalefetin diktatörlük gelecek şeklindeki iddialarının yersiz. Ülkemiz; Libya, Irak, Suriye gibi bir ülke olmadığı için bizden 'diktatör' çıkmaz" dedi.

"Bu model ile koalisyonlar ve onun getirdiği krizlerin dönemi bitmektedir" ifadelerini kullanan Başkan Şahin, "Mevcut sistem yürütmede çift başlılığa neden olmaktadır. Bugün uyumlu bir durum var. Yarın bu olmadığında krizler olacaktır. Bu sistemle krizi önlemiş oluyoruz. Türkiye bir daha koalisyonlara mahkum olmamalıdır. Bu değişiklik bunu sağlıyor" diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin, "Muhalefet millete güvenmiyor. Milletimize güvenmemek milletimizin iradesini hiçe saymaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 halkoyu alarak seçilmiştir. Diktatörler halka gitmez. Halkın önüne sandık koymaz" dedi ve ekledi: Türkiye’nin geleceği için 'evet' diyeceğiz.

Bafra Belediye Başkanı AK Partili Şahin, HedefHalk Gazetesi'ne referandum süreci ile ilgili yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ndeki değişikleri anlatarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sosyal medyada başlayan "Anayasa değişikliği için 'evet' diyorum, sen de var mısın?" kampanyasına destek olan Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Ülkemizin istiklali, milletimizin istikbali, mazlumların gür sesi olmak için Anayasa değişikliğine ben de varım, 'evet' diyorum. Teşkilatlarımız, milletvekillerimizle gece gündüz demeden sahada çalışacağız. Milletimizin sağduyusuna inanıyoruz. Milletimizin büyük desteği ile “Evet” çıkacaktır" diye konuştu.

HHALK: Türkiye dışarıdan ve içeriden çok ciddi şekilde saldırılara maruz kalıyor. Sizce Anayasa Değişikliği ve Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi bu nedenle daha önemli hale mi geldi?

ŞAHİN: Türkiye çok zor bir coğrafyada yaşamaktadır. Burası enerji kaynaklarının merkezidir. Bu coğrafya sürekli saldırı altındadır. Türkiye ise bir imparatorluk bakiyesidir. Osmanlı imparatorluğunun topraklarında bugün 35 ayrı devlet bulunmaktadır. Türkiye; köklü tarihi, dini, tarihi misyonu, coğrafyası, milli ve kültürel değerleri nedeniyle emperyalist güçlerin her zaman hedefinde olmuştur. Bugünde bunu görüyoruz.

SALDIRILAR SADECE TERÖRLE

DEĞİL, HER TÜRLÜSÜ VAR

2023 yılında Cumhuriyetimizin 100'ncü kuruluş yılını kutlamaya hazırlanan ülkemiz, Sevr sevdalılarının top yekûn saldırısına uğramaktadır. Bu saldırı sadece terörle sınırlı değildir. Siyasi, ekonomik ve sosyal olarak da yapılmaktadır. Emperyalist devletler bu coğrafya’da ulus devletleri parçalamak ve küçük devletler oluşturarak daha kolay kontrol sağlamak istemektedirler. Irak’ta 1'nci Körfez Savaşı ile başlayan Kürt devleti yapılanması, Suriye, Iran ve Türkiye’yi de içine alacak şekilde tamamlanmak istenmektedir. Bu şekilde hem Kürdistan’ı kurmak, hem İsrail’in güvenliğini sağlamak hem de Türkiye’yi ve Türk milletini yok etmek amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BU SALDIRILARI AŞACAKTIR

Bunu engellemek için biz Suriye'deyiz. Saydığım bu nedenlerden dolayı Türkiye Batılı emperyalistlerin haçlı saldırılarına uğramaktadır. Ayrı ayrı amaçları olan, hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek olan eli kanlı taşeron terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ, PYD, DHKP-C, Türkiye'ye karşı ittifak yapmış ve saldırmaktadır. Türkiye bunları aşacaktır. Anayasa değişikliği bu zorlukları aşmakta önemli bir adım olacaktır. Türkiye ne zaman yükselişe geçse engellenmek istenmektedir. Son 15 yılda defalarca tuzaklar kurulmuştur. En son 15 Temmuz'da FETÖ ihaneti ile bunu yaşadık.

HHALK: Anayasa değişikliği vatandaş tarafından anlaşılabildi mi? Değişiklik yeterince anlatıldı mı? Seçmen referandumda oyunun rengini belirlerken neyi ölçü alacak?

MİLLETİMİZİN SAĞDUYUSUNA İNANIYORUM,

KARARINA DA SAYGI GÖSTERMELİYİZ

ŞAHİN: Anayasa değişikliği önce TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü. Bu görüşmeler 20 Aralık 2016 tarihinde başladı ve yaklaşık 15 gün sürdü. Her partinin temsilcileri görüşlerini açıkladı. Tüm bunlar halkımızın gözü önünde oldu. Daha sonra TBMM genel kurulunda her madde tek tek görüşüldü. Her partinin temsilcileri konuşmalar yaptı. Bunlarda halkımızın önünde oldu. Meclis TV’de yayınladı ve basınımızda yer aldı. Daha ilk günden itibaren hukukçularımız ve siyasi partilerimizin temsilcileri televizyonlarda görüşlerini açıklıyorlar. Bilgiler veriyor. Referandum süresince her şey konuşulacak ve halkımızın en iyi şekilde bilgi sahibi olacağına inanıyorum. Halkımız kendiside okuyor ve inceliyor. Hiç şüpheniz olmasın, milletimiz bilerek oy kullanacaktır. Milletimizin sağduyusuna inanıyorum. Kararına da hepimiz saygı göstermeliyiz.

HHALK: Referandum sürecinde nasıl bir çalışma yapacaksınız?

TÜM TEŞKİLATIMIZ BERABER OLUP,

SEFERBERLİK HALİNDE ÇALIŞACAĞIZ

ŞAHİN: AK Parti bir disiplin içinde çalışmalarını yürüten bir partidir. Güçlü bir teşkilatlanmaya ve seçim tecrübesine sahiptir. Genel merkezimin belirleyeceği yol haritasına göre hareket edeceğiz. İl başkanlığımız bu çalışmaları koordine edecektir. Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, eski ve yeni tüm yöneticilerimiz, sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz, delegelerimiz ve üyelerimizle beraber bir seferberlik halinde çalışacağız. Anayasa değişikliklerini halkımıza anlatacağız. Her insanımıza ulaşacağız. Bu değişikliklerin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu tüm mensuplarımız biliyor. Bu şuur içinde gece ve gündüz demeden çalışmalarımız yürütülecektir. İnanıyorum ki; referandum sonucunda milletimiz 'evet' diyecektir. Bundan şüphem yok.

KOALİSYONLAR DÖNEMİ KAPANACAK

Türkiye tek başına iktidarlar döneminde büyük kalkınma hamleleri yapmış, koalisyon dönemlerinde ise çok ciddi krizler yaşamıştır. Anayasa değişikliği ile koalisyonlar dönemi kapanmaktadır. Bu hem ülkemiz için hem de vatandaşlarımız için büyük bir kazanım olacaktır. Türkiye'de son 10 yılda Cumhurbaşkanlarımız ve başbakanlarımız arasında uyum vardı. Bu nedenle koalisyonlar dönemindeki yaşanan sıkıntılar yaşanmadı. Koalisyonlar da unutuldu. Koalisyonlar oluşunca bu uyum ileride olmayabilir. Şimdiden bunun önlemi alınmış oluyor. Ayrıca katılımcı demokrasi ortaya çıkıyor. Yüzde 20 oy ile Başbakan olunuyordu. Şimdi yüzde 50 oy ile Cumhurbaşkanı seçilecek ve hükümet kurmuş olacak. Bu güçlü bir milli iradenin tecelli etmesi demektir.

HedefHalk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker'i misafir eden Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Anayasa değişikliklerinin 18 maddesini de inceledim. Bu maddeler ile ülkemizde 'Hükümet Sistemi' değişikliği sağlanıyor. Bu sistem değişikliği ile siyasi istikrar sağlamlaştırılıyor. Bafralılar, Türkiye’nin geleceği için 'evet' diyecektir" dedi.

HHALK: Bilhassa ana muhalefetin anayasa değişikliği ile birlikte rejim değişikliği ve tek adam yönetimi iddiaları var. Bu eleştirilere nasıl yorumlarsınız. Sizle güçlü yönetim mi tek adamlık mı?

ŞAHİN: Ana muhalefet partisi yanlış bilgi veriyor. Ülkemizin rejimi 1923 yılında tesis edilmiştir. Milletimiz cumhuriyetle özdeşleşmiştir. Anayasa değişikliği ile hükümet modeli sistemi değişiyor. Daha güçlü bir millet iradesi sağlanıyor. Tek adamlar veya diktatörler halka bir şey sormaz. Halkın önüne sandık koymaz. 15 yılda halkımızın önüne 12'nci kez sandık gelecek. AK Parti olarak her zaman millet iradesini esas aldık.



TBMM KAPATILMASI YALANDIR

Cumhurbaşkanımız halkımızın oyları seçildi. TBMM kapatılıyor vs söylemleri de yalandır. Maddelere baktığımızda bunu rahatlıkla görüyoruz. Bu da göstermektedir ki; TBMM kapatılmamakta, yasama ve denetim yetkisi daha da güçlendirilmektedir. Meclisin olduğu yerde diktatörlük olmaz. İfade ettiğim gibi seçimin olduğu yerde diktatörlük olmaz. Diktatörler halkın önüne sandık koymaz. Biz her şeyi halkımıza sorarak yapıyoruz. Yetkiyi de milletimizin oylarıyla alıyoruz. Milletimizden yetki alamayanlar ise konuları çarpıtarak siyaset yapıyor.

CHP, CUMHURBAŞKANI ÇIKARAMAYACAK

CHP'nin parti programı ve siyasi görüşü itibarıyla bu değişikliklere karşı olabilir. Her siyasi partinin aynı düşünmesini bekleyemeyiz. Farklı görüşler demokrasinin gereğidir. Bu farklılıklarda zenginliğimizdir. Ayrıca Türkiye’nin siyasi yapısı itibarıyla CHP’nin bu sistemde Cumhurbaşkanı seçemeyeceği görülmektedir. CHP, en son seçimde yüzde 25 oy aldı. Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50'den fazla oy almak gerekiyor. CHP, bu endişeyi de taşıyor olabilir. Her siyasi parti kendi düşüncesine göre karar verecektir. Buna saygı duymak gerekir.

HHALK: Size göre parlamentonun işlevi ortadan kalkıyor mu? Yoksa Türkiye lider bir ülke olma yolunda güçlü bir Meclis'e mi kavuşuyor?

ŞAHİN: Anayasa değişikliklerinin 5'nci maddesi ile 2709 sayılı Kanunun 87'nci maddesi, 6'ncı maddesi ile 2709 sayılı Kanunun 98'inci maddesi değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır. Bunları içeriklerini yukarıda ifade ettim. Bu maddeler ile TBMM nin yerinde durduğunu, yasama ve denetim yetkisinin devam ettiğini görmekteyiz. TBMM kapatılıyor söylemleri yalandır. TBMM seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılacaktır. Anayasa değişiklikleri ile yürütmedeki çift başlılık ortadan kalkmaktadır. Hükümet modeli değişmektedir. Konu bundan ibarettir.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bu bir parti seçimi değildir. Millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir. Biz, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın liderliğinde tüm AK kadrolar, pozitif bir kampanya yürüteceğiz. Biz, AK Parti'nin neferleri olarak disiplinli çalışan bir teşkilatız. Kampanya boyunca halkımıza 'EVET'i anlatacağız" dedi.

BAFRA 'EVET' DİYECEKTİR

Belediye başkanı olarak seçim dönemleri dışında da her zaman halkımızla muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla beraberiz. Bu beraberliğimiz devam edecek. İlçemizin her mahallesine yine gideceğiz. İl ve ilçe başkanlığımızın hazırlayacağı çalışma programına göre çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kararı milletimiz verecek. Milletimizin kararına hepimizin saygı duyması gerekir. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Bafra'mızdan da yüksek oranda 'evet' çıkacağına inanıyorum. Çünkü bu değişiklikler milletimizin yararınadır. Türkiye'yi daha güzel bir geleceğe taşıyacaktır. İleri de çıkacak problemleri bugünden önlemekteyiz. Halkımız buna göre oy kullanacaktır.

HHALK: Bu yeni dönemde Belediye Başkanları'nın rolü ne olacak?

ŞAHİN: Belediye Başkanları olarak bizim görevimiz halkımıza hizmet etmektir. Anayasa değişikliği ile belediyeler konusunda bir madde bulunmuyor. Mevcut görevimizi hizmet aşkıyla devam ettireceğiz.

HHALK: MHP'nin Meclis'te yeni anayasa desteğini gördük. Sandıkta da MHP'li seçmenin tam desteği olur mu? CHP'li seçmenden de 'evet' bekliyor musunuz?

ŞAHİN: Anayasa değişikliği için tüm partilerin birlikte hareket ederek uzlaşma ile değişikliklerin yapmasını arzu ettik. Bu konuda çok önemli adımlar attık. Fakat CHP buna yanaşmadı. MHP ile yapılan uzlaşma sonucu bu değişiklikler sağlandı. Bu Yenikapı Ruhu'dur. MHP seçmeninin sağduyusu yüksektir. Cenneti mekan olsun Başbuğ Alparslan Türkeş, 'Tek Başkan, Tek Meclis, Güçlü İktidar' demiştir. Rahmetli Başbuğ bu konudaki görüşlerini kitabında şöyle açıklamıştır:

İCRANIN BAŞINDA DA

BÜTÜNLEŞMECİ OLMALIYIZ

“Milliyetçi hareket, tek başkan, tek meclis sistemini savunur. Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti, dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde kuvvetli, adil ve hızlı icra sistemini uygulamıştır, kuvvetli ve hızlı icra, icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkündür. Bunun için tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz. İcrayı, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık olarak ikiye bölemeyiz. Her konuda bütünleşmeci olduğumuza göre, icranın başında da bütünleşmeci olmalıyız.

TÜRK TARİHİNDE BAŞKANLIK VAR

Türk tarih felsefesi ve tarihinde icra organı hiçbir zaman bulunmamış yani tek bir başkan tarafından yürütülmüştür. Milliyetçi Türkiye’de de demokratik milli cumhuriyet ilkesi içinde başkan, Türk milletinin yürütme organının tek başı olacaktır. Tek başkan sistemine uygun olarak yasama organı yönünden de tek meclis sistemini savunuyoruz. Avrupa krallık veya federal devlet rejimlerinin bir mirası olan senatonun, millet meclisi yanında yasama işlerini geciktirdiği bir hüviyet taşıması dolayısıyla kaldırılmasını istiyoruz. Bu nedenle anayasa değişiklikleri ülkücü hareketin fikri yapısına uygundur. MHP seçmeninin 'evet' diyeceğine inanıyorum. Elbette 'hayır' diyenlerde olur. CHP içinden de 'evet' diyenler olacağına inanıyorum. Sonuç itibarıyla milletimiz hür iradesiyle tercihini yapacaktır.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in dediği gibi, "Yeni yönetim sistemini halkımıza iyice anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız, halkımıza 'yeni yönetim sistemini' anlatmaya başladı. 16 Nisan'da yönetim sistemimizi değiştirmek için millet olarak sandık başına gideceğiz. Erdoğan'ın liderliğinde, "16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için 'evet' diyorum" dedi.

HHALK: Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Türkiye'nin bölgesel ve ekonomik güç olarak yeni rolü ne olacaktır?

BU ZOR COĞRAFYADA

GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

ŞAHİN: Ülkemiz son 15 yılda dünyanın en güçlü 20 ekonomisinden biri haline geldi. Milli gelirimiz 11 bin doları aştı. Bu büyüme ve kalkınma devam etmelidir. Bunun için 2023-2053 ve 2071 hedeflerini koyduk. Türkiye her engeli aşarak yoluna devam etmek zorundadır. Birlik ve beraberliğini koruyarak, kenetlenerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacağız. Coğrafyamız zordur. Bu zor coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Anayasa değişikliği ile istikrar kalıcı hale getirilecektir. Milletimiz sağlıkta yapılan yatırımlara 'evet' diyecektir, milletimiz şehir hastanelerine 'evet', eğitimde yapılan yatırımlara 'evet' diyecektir. Milletimiz Marmara’ya, Orhan Gazi, Yavuz Sultan Selim köprülerine 'evet' diyecektir. Milletimiz 3'ncü havaalanına, Bolu tüneline, duble yollara, yerli tankımız Altay, yerli helikopterimiz Atak’a 'evet' diyecektir. Milletimiz daha güzel bir geleceğe, istikrara, kalkınmaya 'evet' diyecektir. Her vatandaşımızın tercihine 'evet' ya da 'hayır' demesine saygı duymalıyız. Bir kutuplaşma asla olmamalıdır.