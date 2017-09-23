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Türkiye’nin İlk Çocuk Müzesi Karşıyaka’da Açıldı

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Türkiye’nin İlk Çocuk Müzesi Karşıyaka’da Açıldı
Alanında Türkiye'nin ilk ve dünyanın en kapsamlı projesi olan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, İzmir Karşıyaka'da görkemli bir törenle hizmete...

Alanında Türkiye'nin ilk ve dünyanın en kapsamlı projesi olan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, İzmir Karşıyaka'da görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü" Karşıyaka halkının yoğun ilgisiyle açıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Göreve geldiğim gün, "Bu kenti çocuklarla yöneteceğim" demiştim. Onlarla yönetmeye devam ediyorum. Bana onur verici bir görev verdiniz, bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyorum. Attığımız her adım, gerçekleştirdiğimiz her hizmet ulusal ve uluslararası alanda ödüllendiriliyor, Karşıyaka farklılığı diye adımızdan söz ettiriyorsak, bu Atatürk'ün bilinci olmamızdandır" diye konuştu.

Türkiye'de ilk ve tek

Alanında Türkiye'de ilk ve tek olmakla beraber bir ilçe belediyesinin koşul ve olanaklarıyla yapılan büyük bir eser olduğunu vurgulayan Akpınar, alanı rant alanı değil çocuklara ayırdıklarını söyledi. Başkan Akpınar, "Bu bölgede apartmanlar değil parklar evrensel müzeler yaptım. Hemen çevresinde anaokulu, bilim müzesi, sağlıklı yaşam merkezi, beş adım ötesinde fotoğraf müzesi ve daha birçoğu. Hemen yanında arenalar. Arena kültürümüzde yok, hep birlikte karar verdik. Arena ismini Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ile birleştirdik" dedi.

Hem eğlenecek hem öğrenecekler

Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nün sadece bir park olmadığına işaret eden Başkan Akpınar, "Bu alanda yardımcı doçentliğini tamamlamış arkeolog arkadaşlarımız, tiyatro eğitmeni, fizik ve kimya öğretmeni var. Çocuklarımız bu alana girdiği gibi çıkmayacak, aynı zamanda çok şey öğrenecek. Türkiye Cumhuriyeti kan üzerine değil kültür üzerine kurulan bir cumhuriyet. İşte o çocuklarımız da bilimden, sanattan, kültürden faydalanarak yaşayacak. Bu alan sadece Karşıyakamızın değil, İzmirimizin, Ege Bölgesi'nim tüm çocuklarına hizmet edecek" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan mesaj

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışa meclisteki tezkere görüşmeleri sebebiyle katılamadığını belirten Akpınar, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştük. Bana "Çocukların gözlerinin içine baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyorum, onların hepsini kucaklıyorum" dedi" ifadelerini kullandı.

"Bu alanları halka açacağım"

Ayağında ayakkabısı olmayan her çocuğun hakkının savunucusu olduğunun altını çizen Akpınar, "Eğer rızkını ve haklarını savunamazsam gelin yakamdan tutun ve hesap sorun. Ben mezara kadar o ayağında ayakkabı olmayan her çocuğun rızkının savunucusu olacağım. Bu alanları ranta değil halka açacağım. Bu alanları geleceğe miras bırakacağım ve her biri onur madalyası olacak" dedi.

Milli ve insani görev

Karşıyaka Kaymakamı Saadettin Yücel ise şunları söyledi:

"En pahalı ama en verimli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu anlamda çocuklarımıza ne yapılsa azdır. Yarınlarımızın çok daha güvenli, umutlu olabilmesi adına bugün için çocuk tabir edilen bu küçük insanlara yapılacak her türlü şey milli ve insani görevdir. Modern ve gelişmiş ülkelerde çocuklar, teorik eğitim yanında pratik eğitim yaptırılmak suretiyle iyi bir yurttaş, insan olmanın her türlü çalışmasına muhatap edilmektedir. Temenni ederim ki bu evrensel çocuk müzesi, İzmirimize, bölgemize hayırlı olur ve hayırlı insanlar yetişmesine vesile olur."

Renkli etkinlikler

Konuşmaların ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, açılış kurdelesini akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklarla birlikte kesti.

Açılışta çocuklara yönelik renkli etkinlikler gerçekleştirilirken, Doğukan Manço da DJ performansı ile çocukların en sevdiği şarkıları seslendirdi.

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