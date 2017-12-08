Türkiye’nin İlk "İntermodal Lojistik Merkezi" Tanıtıldı

Türkiye'nin ilk ve tek intermodal lojistik merkezi "Lojistik Köy"ün tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek intermodal lojistik merkezi "Lojistik Köy"ün tanıtımı yapıldı.

Samsun'da Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Tekkeköy Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi Samsun Müdürlüğünün ortaklığıyla Avrupa Birliği'nden sağlanan 50 milyon euroluk hibeyle yapılan "Lojistik Köy"ün tanıtımı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Lojistik Köy'de yapılan tanıtım toplantısında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Lojistik Köyün çok doğru bir ile yapıldığını belirterek, "Bundan sonraki iş, burayı planlandığı ve hedeflendiği şekilde işletmek geliyor. Firmaların her türlü ihtiyaç duyduğu depolama alanına sahibiz. Her şeyin düşündüğü merkez, o yönüyle burasının Türkiye ve Samsun'un ihracatına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. PTT Bölge Müdürlüğü de buradan alan kiralamak istedi. Dolayısıyla buranın boş kalacağını sanmıyorum. Öyle bir kaygımız yok" dedi.

"Lojistik Köyün faaliyete geçmesi için demir yollarının tamamlanması şart"

Lojistik Köyün şehrin ihracatına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Lojistik Köyün inşaat çalışması bitmek üzeredir. Devlet Demir Yollarının ray döşemesini de bir an önce bitmesini bekliyoruz. Zaten AB hibesi bu garanti sayesinde çıktı. Demir yolu bağlantısı olmayan bir lojistik merkeze herkes biraz temkinli davranıyor. Devlet Demir Yollarının şu an proje hazırlığı yapıyor. Biz alan içine demir yolu hattını döşedik. Deniz yoluna, kara yoluna entegrasyonu tamam. Demir yolu bağlantısı da yapılıyor. Ancak bu işin aksamaması için Devlet Demir Yollarının elini çabuk tutması gerekiyor. 80 bin metrekare alanın şu anda 50 bin metrekaresine talep var. PTT'nin de burada yer talebi var. O da değerlendiriliyor. Yani bizim burası kiralanmaz diye bir endişemiz yok. Neredeyse inşaat bitmeden tamamı kiralanmış gibi bir talep var. Hatta kısa sürede burası dolar ve burada yeni depolama alanları yapmak zorunda bile kalabiliriz. Ancak bu alanın ülke ekonomisine ve Samsun'a tam verimli hale gelebilmesi için mutlaka demir yolu bağlantısının hızla bitirilmesi gerekiyor. Bunun için de bütün paydaşlara görev düşüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş adamları, lojistik merkezin depolama alanlarını gezdi. Lojistik Köyün 2018'in başında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.