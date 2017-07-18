Türkiye’nin İlk Ve Tek Osmanlı Sokak Tipi Yaşlılar Yaşam Merkezi Artvin’in Şavşat İlçesinde Açıldı

Türkiye'nin ilk Osmanlı Sokak tipi yaşlılar yaşam yerleşkesi Artvin'in Şavşat ilçesinde yapımı tamamlanarak resmi açılışı yapıldı.

Türkiye'nin ilk Osmanlı Sokak tipi yaşlılar yaşam yerleşkesi Artvin'in Şavşat ilçesinde yapımı tamamlanarak resmi açılışı yapıldı.

Şavşat ilçesine 5 Km mesafede Yavuzköy köyünde yapımı tamamlanan Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi'nin açılışına Vali Ömer Doğanay, Milletvekili İsrafil Kışla, Kaymakam Mesut Gazi Ambarcı, Aile ve Sosyal Politikalar Müsteşar yardımcısı Mehmet Karabay, daire amirleri, vatandaşlar ve huzurevi sakinleri katıldı. Artvin Valisi Ömer Doğanay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk ve tek sokak tipi yaşlılar yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan ve Osmanlı sokakları ile yöre mimarisinin izlerini barındıran yaşam merkezinin sakin şehir unvanlı Şavşat'ta açılmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yaşlıların yaşamlarını doğal ortamda sürdürmeleri için en güzel yerin Şavşat ilçesi olduğuna vurgu yapan Doğanay, "Projenin Osmanlı sokaklarından esinlenerek hazırlandı. Köy tüzel kişiliğine ait yaklaşık 5 bin metrekarelik alana kurulan sokak tipi yaşlılar merkezi yöre mimarisine de uygun inşa edildi. Bu tip bir proje Türkiye'de ilk defa Şavşat'ta yapıldı. Şavşatlı hayırsever Naime ve İsmail Yılmaz'ın projeye çok büyük nakdi katkı var. Rahmetli olan hayırseverlerimize Allah'tan rahmet değerli katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Doğanay, devlet olarak bakıma muhtaç yaşlıların her zaman yanında olduklarını ve devletin kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Şavşat Kaymakamı Mesut Gazi Ambarcı da törende yapmış olduğu konuşmada Yaşlılar Yaşam Yerleşkesinin yapılış sürecini anlattı. Ambarcı, "Türkiye'de ilk kez uygulanan Osmanlı Sokak Tipi Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi diğer huzur evlerinden ayıran birçok özelliğe sahip olması ile dikkat çekiyor. Tamamen yöresel mimarı yapı ile yapılan bu Yaşlılar konuk evinde bölgede ki yaşlı insanların kendi ev ortamlarındaki gibi doğal hareket etmeleri ve mimari yapısı ve diğer sosyal alanları ile yıllardır alışmış olduğu hayatı özlettirmeyen ve eski yaşam biçimlerine çok yakın bir yapım şekli düşünülerek yapılmış olması yaşlıları memnun etti. 9 ayrı mini bir Şavşat evini andıran ve eşlerin birlikte kalabileceği, eş olmayanların 2 erkek veya 2 bayanın birlikte kalabileceği 9 ayrı evden oluşuyor. Yapılan bu evler içerisinde yaşlıların bütün ihtiyaçları düşünülerek birinci kat engelli yaşlılara yönelik ikinci katın ise yürümelerinde sıkıntı olmayan yaşlılar için düşünüldü. Yapılan bu Yaşlılar konuk evinde ayrıca yaşlıların bir araya gelip zaman geçirebilecekleri televizyon izleyebilecekleri veya daha değişik çok amaçlı kullanılabilecek bir sosyal alan, gezip dolaşabilecekleri yerler düşünülerek inşa edildi. Hayırsever Naime ve İsmail Yılmaz'ın çok büyük katkıları ile yapılan yaşlılar yaşam yerleşkesi 52 kişi kapasiteli olup şu anda 41 yaşlı vatandaşa hizmet vermektedir" diye konuştu.

Yaşam merkezi sakinlerinden 87 yaşındaki Osman Altun ise, merkezin Türkiye'de örnek bir proje olarak yöre mimarisine uygun inşa edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek "Bizler burada yaşamaktan son derece mutluyuz ve sağlıklıyız. Her türlü ihtiyacımız en iyi şekilde karşılanıyor. Doğayla iç içe bir ortamda hayatımızın geri kalan kısmını mutlu ve huzur içerisinde geçiriyoruz. Hayırseverlere ve devletimize bu anlamlı merkezi bizlere kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tören sonunda emeği geçenlere plaket takdim edildi.