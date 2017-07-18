Türkiye’nin Mega Projesinde Sona Gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yerel kaynaklarla yaptırılan ve tamamlandığında, Atatürk, Keban ve Karakaya barajlarından Türkiye'nin en büyük dördüncü...

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yerel kaynaklarla yaptırılan ve tamamlandığında, Atatürk, Keban ve Karakaya barajlarından Türkiye'nin en büyük dördüncü barajı olacak Ilısu Hidro Elektrik Santrali'nin (HES) yapımında sona gelindi.

Siirt'te 30, Mardin'in Dargeçit ilçesine 15 kilometre, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine ise 12 kilometre uzaklıktaki Hesta Ilısu Kaplıcalarının üzerine yapılan ve tamamlanma aşamasına gelen Ilısu HES Barajı'nda sona gelindi. Baraj, tamamlandığında bölge ve ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Siirt Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Vehip Emrah, toplamda 11 milyar metreküp su toplayacak olan devasa barajın sadece yenilenebilir temiz enerji noktasında değil tarım alanında da Siirt, Mardin, Batman, Şırnak ve Diyarbakır başta olmak üzere diğer böğle illerini ihya edeceğini söyledi. Ilısu Barajı'nın temelinin 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde atıldığını aktaran Emrah, "DSİ 16. Bölge müdürlüğü sınırları içindeyiz. Türkiye'nin tamamlandığında dördüncü büyük barajının bendinin önündeyiz. 10 yıl önce sayın cumhurbaşkanımız temelini atmıştı. O zaman "hayaldi" dediler, "Bitmeyecek" dediler, ama bugün görüyoruz baraj bitti. Ve önümüzdeki yıl su toplanmaya başlanacak. Su toplanmasıyla Hazar Gölü görünümü alacak. Çünkü bu baraj Siirt'e 60 kilometre uzaklıkta (şehir merkezine), Mardin'de yapılıyor ama Siirt sınırları içinde kalacak. Bu barajın yapımıyla Siirt, Batman Şırnak ve Mardin'e hayat verecek. Dolayısıyla bölgeye ve Türkiye'ye hayat verecek. Çünkü Türkiye'nin 4. Büyük barajıdır. Zaman zaman bilgi aldık 4 bin kişi çalıştırıldı, bittiğinde bu kadar kişi çalıştırılacak ve sonsuza kadar bölgemize, ekonomik faydalar, tarım, enerji ve sulama anlamında falda verecek. Bir yıl sonra baraj Hazar görünümünü alacak" dedi.

Terör olaylarının baraj yapımını yıllarca engellediğini aktaran Emrah, baraj yapılmasıyla yaklaşık 40 ile 50 kilometre su birikintisi nedeniyle terör örgütü mensuplarının bölgedeki geçişlerini engellediği için terörü destekleyen unsurlar tarafından hiçbir zaman bitirilmek istenmediğini, ancak tüm engellemelere rağmen barajın çok şükür bitirildiğini söyledi.