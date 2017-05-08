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Türkiye’nin Mesaisi Bitmiyor

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Türkiye’nin Mesaisi Bitmiyor
Ajans Press'in derlediği verilere göre haftalık 50 saat ve üzerinde çalışanların oranının Türkiye'de yüzde 43'ün üzerinde olduğu saptandı.

Ajans Press'in derlediği verilere göre haftalık 50 saat ve üzerinde çalışanların oranının Türkiye'de yüzde 43'ün üzerinde olduğu saptandı.

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerini derleyerek dünyanın en uzun mesai yapan ülkelerini çıkardı. Ajans Press'in derlediği verilere göre haftalık 50 saat ve üzerinde çalışanların oranının Türkiye'de yüzde 43'ün üzerinde olduğu saptandı.

OECD verilerini yıllık olarak inceleyen medya takip ajansı, yıllık ortalama çalışma süresinin bin 765 olarak belirlenmesine rağmen ülkemizde toplam çalışma süresi bu rakamın 90 saat üzerinde yer aldı. Türkiye'de haftalık yasal çalışma süresi 45 saat ancak her çalışan ortalama dört saat daha fazla mesai yapıyor. Araştırmaya göre işverenler, çalışma süresini haftanın farklı günlerine bölebilirken bu çerçevede sürelerin eşit olması gerekmiyor. İşverenlerin işçiden onay alması halinde pazartesi günleri 9, salı günleri 7, çarşamba günleri ise 10 saat işçi çalıştırabiliyor.

Basına yansımaları

Verilerin medya sonuçlarını da inceleyen Ajans Press, 2017 yılında mesai saatleri ve düzenlemelerle ilgili 2 bin 61 yazılı basın yansıması tespit etti. Geçtiğimiz yılın aynı diliminde ise bin 845 haber yapıldığı belirtildi. Bu sonuçlar medyanın bir yıl içerisinde mesai saatlerini daha fazla gündemine taşıdığının bir göstergesi sayıldı. Haftada ortalama 50 saat üzeri çalışan ilk beş ülke sıralamasında Türkiye zirvede yer alırken, Türkiye'yi sırasıyla Meksika, Güney Kore, Japonya ve Avustralya izledi.

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