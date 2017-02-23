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'Türkiye’nin yeni miladı 16 Nisan'

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'Türkiye’nin yeni miladı 16 Nisan'
AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, 18 maddelik anayasa değişikliğinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, Türkiye’nin reformlarının ve atılımlarının ikinci dönemi anlamına geldiğini söyledi.

16 Nisan’da yapılacak olan referandumla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, 18 maddelik anayasa değişikliğinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, Türkiye’nin reformlarının ve atılımlarının ikinci dönemi anlamına geldiğini söyledi. 

AK Parti’nin 15 yıllık iktidar sürecini değerlendiren Başkan Polat, bu süre içerisinde birçok sessiz devrim ve köklü reformlar yapıldığını hatırlatarak, "Türkiye’yi baştan ayağı gezdiğinizde, 15 yıl ile iktidarımız döneminde yapılan yatırım ve hizmetlerin kıyası mümkün olmayan farkı görürsünüz. Burada rakamlar ya da yapılan yatırım ve hizmetlerin çetelesini sayacak değilim. Paradan sıfırların atılması, duble yollar, vatandaşların hastanelerde rehin olmaktan kurtarılması ve en mühimi de bulunduğumuz coğrafyada Türkiye’nin oyun kurucu bir ülke olarak kabul edilmesi, nasıl bir süreç yaşadığımızın göstergesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi temelli 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması, Türkiye’nin yeni miladıdır” ifadelerini kullandı.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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