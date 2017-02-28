Türkiye'nin yolunu 'evet' açacak

Referandum gezilerini sürdüren Canik Belediye Başkanı Osman Genç, gezilerinin ikinci gününde de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Genç, "Bu referandum Türkiye'nin yolunu açacak. 28 Şubat ve 15 Temmuz'lara karşı evet diyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, referandum gezilerini sürdürüyor. Gezilerinin ilk gününde Karşıyaka Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Genç'in ikinci günkü durağı ise Belediyeevleri Mahallesi oldu. Referandum gezisi kapsamında Belediyeevleri esnafı ile görüşen Başkan Genç, esnaflarla çay içti, sokakta vatandaşlarla görüştü. Taksicileri de ziyaret eden Genç, 16 Nisan'daki referandumun Türkiye'nin önünü açacağını söyledi.

'DEVLETİN BEKASI SÖZ KONUSU'

Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ercan Eler, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu ve meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştiği gezide, referandumun önemine işaret eden Başkan Genç, "Esnaf kardeşlerimiz Canik'in ve Türkiye'nin dününü en iyi bilenlerdir. Burada devletimizin bekası, çocuklarımızın geleceği söz konusudur. Referandum Türkiye'nin yolunu açacak. 16 Nisan’dan sonra Türkiye'de üretim ve istihdam siyasi istikrara bağlı olarak daha da artacak. Çünkü güçlü liderlerin, siyasi istikrarın olduğu ülkelerde ekonomik göstergeler yükselir, o ülke yatırımlar için cazip hale gelir, turizm için cazip ülke haline gelir" dedi.

'DAHA HIZLI GELİŞİM'

Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'yi çok daha başarılı bir geleceğe taşıyacağını ifade eden Başkan Genç, "Türkiye’nin tıkanmış parlamenter sistemle daha ileriye gidemeyeceği ortada. Halkın onayıyla yasalaşacak anayasa paketi, hızlı karar alma sürecini sağlayacak Cumhurbaşkanlığı sistemini getirerek, Türkiye’nin önünü açacak. Yönetimde kalıcı istikrarla birlikte koalisyon ihtimali ortadan kalkacak ve ülkemiz büyüme ve gelişme yolunda daha hızlı adımlar atacak. Gelecek yüzyılların büyük Türkiye'si ancak bu Anayasa değişikliği ile sağlanabilir" diye konuştu.

'MİLLİ BİR DAVA'

Anayasa değişikliğinin parti meselesi olmadığına da vurgu yapan Başkan Genç, "Bu referandum milli bir davadır. 16 Nisan ülkemizin geleceği için tarihi bir gündür. Bu coğrafyada tarihten günümüze kadar milletin değerlerine tahakküm eden bir vesayet oldu. Millet ne zaman ayağa kalksa bu vesayetle millete diz çöktürüldü. Önümüzdeki referandum sürecinde işte bu vesayet sistemi ortadan kalkacak. 28 Şubat ve 15 Temmuz’lara karşı evet diyeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Osman Genç, referandum gezileri kapsamında 2. Dolmuş Hattı esnafı ile de biraraya gelerek şoförlerle sohbet etti ve referandumda ‘evet’ oyu istedi.