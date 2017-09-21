Türkiye’nin Yurtdışı Varlıkları Temmuz’da Arttı

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2017 Temmuz sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2,6...

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2017 Temmuz sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artışla 221 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 16,1 oranında artışla 670,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayında uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2017 Temmuz sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artışla 221 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 16,1 oranında artışla 670,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda -362,3 milyar dolar iken 2017 Temmuz sonunda -449,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artışla 107,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,8 oranında artışla 71,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3 oranında artışla 30,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 30,8 oranında artışla 185,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre yüzde 22,5 oranında artarak 175,1 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 47,8 oranında artışla 52,5 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 24,4 oranında artışla 33,3 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8,2 artışla 41,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artarak 310,5 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,8 oranında azalışla 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,6 oranında artışla 32,5 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 6,1 oranında artarak 12,9 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 oranında artışla 87,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 6,7 oranında artışla 106,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.