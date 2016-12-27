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Türkiye’nin Zeka Küpü Bandırma’dan Çıktı

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Türkiye’nin Zeka Küpü Bandırma’dan Çıktı
Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Zeka Oyunları Yarışması'nın Ankara'da düzenlenen finaline katılan Bandırma Bahçeşehir Okulları Öğrencisi...

Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Zeka Oyunları Yarışması'nın Ankara'da düzenlenen finaline katılan Bandırma Bahçeşehir Okulları Öğrencisi Sabri Berkay Başar yaş kategorisinde Türkiye 1.si olarak Bandırma'nın gururu oldu.

1996 yılından beri, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK'ın da katkılarıyla Türkiye Zekâ Vakfı tarafından düzenlenmekte olan Türkiye Zekâ Oyunları Yarışmasına, Türkiye genelinde 19 bin 410 kişinin başvurduğu ve Ankara'da düzenlenen finale katılan Bandırma Kültür Eğitim Vakfı tarafından başarı bursu ile ödüllendirilen Sabri Berkay Başar'ın, yaş kategorisinde katıldığı yarışmada Türkiye Final Sınavında Türkiye 1.si olduğu açıklandı.

141 seçkin öğrencinin elemeleri geçerek katıldığı final yarışmasında 1. olan 7. Sınıf öğrencisi Sabri Berkay Başar'a düzenlenen Ödül Töreninde şilti ve ödülü verildi. Bahçeşehir Okulları Bandırma Okul Müdürü Mebrike Balvar Türkiye 21. Zeka Oyunları Yarışması'da elde ettikleri başarı ile ilgili olarak Bandırma için eğitim adına üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceklerini belirterek, almış oldukları başarıda okullarını temsil eden öğrencilerini kutladığını belirterek, emeği geçen ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti.

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