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'Türkiye'siz asla olmaz'

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'Türkiye'siz asla olmaz'
ABD basını, Washington'ın Türkiye'nin YPG konusundaki rahatsızlığını sonlandırmayı hedeflediğini yazdı. Fransa ve ABD eski büyükelçileri de Türkiye'siz başarı olamayacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önceki gün Suriye'deki durumun ele alındığı telefon görüşmesi başta Amerikan basını olmak üzere Batılı medya kuruluşlarında yankı buldu. Bu görüşmede Ankara, Trump’ın terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye silah sevkıyatına son vereceğini açıklamış, Beyaz Saray da daha sonra bunu teyit etmişti.

GERİLİM ORTADAN KALKACAK
Amerikan Washington Post (WP) gazetesi bu görüşmenin perde arkasını yazdı. WP’ye göre silah sevkiyatının kesileceği açıklamasını Türk tarafı ilk açıkladığında Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi de şaşırdı. Daha sonra gelen Beyaz Saray açıklaması ile belirsizlik son buldu. Gazete, Suriyeli Kürtlere silah sevkiyatına son verme kararının, ABD ile Türkiye arasındaki önemli bir gerilim kaynağını ortadan kaldıracağını belirtti.

TÜRKİYE'SİZ BAŞARI OLMAZ
Barış planı olmaksızın Suriye’den çekilmeyi Washington yönetiminin bir başarısızlık olarak göreceğini belirten gazete, ABD Savunma Bakanı Mattis’in, ''Şu anda ayrılmayacağız'' sözlerini hatırlattı. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey de WP’ye yaptığı açıklamada, "Şimdi konvansiyonel savaş bittiğine göre daha büyük bir politika ile geliyoruz. Bunu Türkiye'siz yapamayız. Suriye’de kalmak istiyorsak Türklerle ilişkileri düzeltmeliyiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi Zirvesi dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, ABD’nin PYD’ye verdiği silahların neredeyse 4 bin TIR’ı bulduğunu ve bunun Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylemişti.

HHALK

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