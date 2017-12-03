Başbakan Yardımcısı Bozdağ, huzur ve barış içinde, bir Türkiye'nin istenmediğini belirterek, "Türk milleti ve Türkiye düşmanları bilmeli ki Türk milletini hileleriyle tuzaklarına düşüremeyecekler; Türkiye'ye diz çöktüremeyeceklerdir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve hükümet düşmanlığı, Türk milleti ve Türkiye düşmanlıkları ile Türk milleti ve Türkiye'ye saldırılarını gizlemek için kullandıkları bir kamuflajdır. Asıl mesele,Türk ekonomisini çökertmektir, Türk milletine boyun eğdirmektir, Türkiye'ye diz çöktürmektir, yerli ve milli bir lider ve kadroları tarafından Türkiye’nin yönetilmesini engellemektir, Türkiye’yi yerli ve milli olmayan kuklaların yönetmesini sağlamaktır "dedi.

Bozdağ, " Gezi hadiseleri, 17 ve 25 Aralık FETÖ yargı darbesi, MİT tırları kumpası, hendek terörü, taşeron FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da yaptığı darbe teşebbüsü ve FETÖ’nün tanığı, bilirkişisi ve delili olduğu Zarrab davası, en son Kılıçdaroğlu’nun iftiraları bu saldırılardan sadece bazılarıdır. İçimizdeki beyinsizler ve hainler ile Türk milleti ve Türkiye düşmanları bilmeli ki Türk milletini hileleriyle tuzaklarına düşüremeyecekler, Türkiye’ye diz çöktüremeyecekler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve arkadaşlarını yenemeyeceklerdir." diye konuştu.