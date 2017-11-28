Türkiye’ye Dünya Şampiyonluğunu Getiren Evin Yalova’da Coşkuyla Karşılandı

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Polonya'da gerçekleştirilen U-23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda şampiyon olan Evin Demirhan'ı ağırladı.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Polonya'da gerçekleştirilen U-23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda şampiyon olan Evin Demirhan'ı ağırladı.

Altınova Belediyespor'da spor yaşantısını sürdüren genç sporcu, Türkiye'ye Dünya Şampiyonasında altın madalya getiren ilk sporcu oldu. Vali Yılmaz, makamında Dünya Şampiyonu Evin Demirhan, Altınova Belediyespor güreş antrenörü Murat Gençtürk, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan'ı ağırlayarak başarı hikayesine ortak oldu. Başta ülkemize olmak üzere Yalova'ya getirdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tuğba Yılmaz, sporcuya hediye takdim etti.