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Türkiye’yi mahkum etmek istiyorlar

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Türkiye’yi mahkum etmek istiyorlar
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zarrab davası ile ilgili Türkiye’nin mahkum edilmek istendiğine dikkat çekerek, bu süreçte devletin yanında olduklarını açıkladı.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılan SP Lideri Temel Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir ihtilaf olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, “Hepimiz görüyoruz. Zarraf davası diye bir dava başladı. Neymiş Türkiye İran’la Amerika amborgo koymasına rağmen bir takım alışverişlerde bulunmuş. Bunu yaparken de el altından ödemeler falan yapılmış. Bundan dolayı Türkiye’yi mahkum etmek istiyorlar. Biz bu davanın adı Amerika Türkiye’ye karşı diye vasıflandırılmamasına rağmen bunun böyle olduğunu gördüğümüz için biz bu davada Amerika’nın yanında yer almayız dedik. Çok açık ve çok net. Arkasından ekledik. Bazıları dediler ki ‘Siz hükümetin hatalarını görüyorsunuz, yanlışlarını görüyorsunuz, tenkit ediyorsunuz ne oldu çark mı ettiniz’ dediler. Çark etmedik. Biz yeri geldiği zaman her zaman ülkemizin yanında oluruz. Ancak bu Türkiye’de yapılan yanlışların üzeri örtülsün, üstü örtülsün Türkiye’de yapılan yolsuzluklardan dolayı kimseden hesap sorulmasın manasına gelmez” ifadelerini kullandı.

AMERİKA'DAN MÜTTEFİK Mİ OLUR?

Hükümetin ABD ve Avrupa Birliği politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, “Amerika Birleşik Devletleri'nden stratejik müttefik olmaz dedik. İsrail’den stratejik müttefik olmaz. Bunların topraklarımız üzerinde gözü var. Bizi parçalayıp bölmeye çalışıyorlar. Demedik mi. Şimdi ne diyorlar. Ey Amerika biz sizinle müttefik değil miydik? Bizim düşmanlarımıza karşı silah veriyorsun. Günaydın. Ama 15 yıl sonra. Şimdi tutup Amerika ile kavga etmeye gerek yok. Tavrını belirle. Bir politika oluştur” ifadelerini kullandı.

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