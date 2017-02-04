Türkiye’yi Yunanistan Olarak Gösterdiler

Astronotlar uzaydan çekilen görüntüleri Youtube üzerinde yayınladı.

Astronotlar uzaydan çekilen görüntüleri Youtube üzerinde yayınladı. 4,5 milyon kişinin izlediği videoda Türkiye Yunanistan olarak gösterildi.

Youtube'de 5 yüz binin üzerinde abonesi bulunan ve paylaştığı videolar milyonlar tarafından izlenen SpaceRip sayfasından paylaşılan bir videoda gözüken kara parçası Türkiye" iken üzerinde Yunanistan yazıyor. 4,5 milyonun üzerinde izlenen videoda Uluslar Arası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından çekilen büyüleyici görüntüler yer alırken, birçok ülkenin yer aldığı videoda hem Türkiye'nin adı geçmiyor, hem de Türkiye Yunanistan olarak gösteriliyor. Irak'tan, İran'a birçok Ortadoğu ülkesinin de geçtiği videoda Türkiye'nin yer almaması ise kafalarda soru işareti oluşturdu. Özellikle Ege ve Akdeniz'in bir kısmını ise Yunanistan olarak göstermeleri ise dikkatlerden kaçmadı.