Türklerin Yunanistan’a Günübirlik Girişine Yasak

Yunanistan'ın Türkiye'ye verdiği günübirlik vizeye AB tarafından izin çıkmadı.

Yunanistan'ın Türkiye'ye verdiği günübirlik vizeye AB tarafından izin çıkmadı. Türkiye'den Yunanistan'a günübirlik vize alarak gezmeye giden Türk vatandaşlarının vizeleri iptal edildi.

Turizme katkı sağlaması amacıyla 2012 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında günübirlik vize uygulaması başlatılmıştı. Yunanistan'ın 2017 yılı için AB Komisyonuna giden vize talebi AB yetkilileri tarafından reddedildi. Turizmcilere 12 adalara günübirlik vize alarak giden Türk vatandaşlarının artık günübirlik gidemeyeceği bildirildi. Yunan hükümetinin ise vize için ikinci kez AB'ye başvuracağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Yunanistan ile Türkiye arasında günübirlik vizelerin kaldırıldığını söyleyerek, "Bu sabah aldık bu haberi, maalesef üzücü bir olay. Hem Türk turizmine hem de Yunan turizmine büyük bir sekte vuracak. AB tarafından dikta ettirildiği söylenen bu haber inşallah kısa sürede çözülür. Türkiye'den de, Yunanistan'dan da olumlu sonuç alınır ve bu durum biran önce çözülür. Buraya gelen turistler, Yunanistan'a gelen turistler geldikleri ülkeyi gezdikten sonra günübirlik vize sayesinde her iki ülke ekonomik bir gelir sağlıyor. Bu durumdan Yunanistan ekonomisi ve Türk ekonomisi olumsuz etkilenecektir" dedi.

Yunanistan'ın Kos adasında turizmci olan Samis Paizanoglou da, günübirlik vizelerin kaldırılmasıyla ilgili Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Paizanoglou, "Türkiye'den günübirlik vizelerle Yunanistan'a Türk turist gelmesini istiyoruz. AB üyesi olduğumuz için izin almak gerekiyor. Bu yıl için yapılan ilk izin maalesef kabul edilmedi. İkinci bir başvuru yapacağız. AB'den sadece Yunanistan vizesi istiyoruz. Türklerin adalarımıza gelmesini talep ediyoruz" diye konuştu.