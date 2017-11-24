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Türkmen Yetim Çocukları “Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi" Kapsamında Ankara’da

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Türkmen Yetim Çocukları “Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi" Kapsamında Ankara’da
Türkmen yetim çocukları, "Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi" kapsamında Ankaralılarla bir araya geldi.

Türkmen yetim çocukları, "Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi" kapsamında Ankaralılarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından desteklenen, İdareci ve Bürokratlar Birliği tarafından düzenlenen "Kardeşlik Sınır Tanımaz" projesi kapsamında Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilen Türkmen yetim çocuklarınca program düzenlendi. Mamak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Türkmen çocuklarınca müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Genel Başkanı Yücel Can, programda yaptığı konuşmada, "Hakkari'de bir kanaat önderi 83 yaşındaki Kürt amcanın sözleriyle başlamak istiyorum. Ey terör örgütleri, ey PKK, ey FETÖ yılanlara, balıklara gösterilen merhamet karşısında size ne oluyor ki kanlı ellerinizle bizim karşımızda oyun oynuyorsunuz. Türk Cumhuriyetleri için Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkan ülkeleriyle beraber Antalya'dan sonra buradayız. Kardeşlik adına şu yağmurlu havada bir ensar örneği gösterdiğiniz için hem sizleri, hem de Irak'tan, Suriye'den gelen kardeşlerimizi takdir ediyorum" açıklamalarında bulundu.

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