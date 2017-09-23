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Türkmenler, Referanduma 2 Gün Kala Toplanıp Barzani’ye Seslendi

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Türkmenler, Referanduma 2 Gün Kala Toplanıp Barzani’ye Seslendi
Adana'da Yörükler Kültür Derneği'nin başkanlığında toplanan Iraklı Türkmenler, 25 Eylül'de IKBY lideri Mesut Barzani tarafından yapılacak olan referandum...

Adana'da Yörükler Kültür Derneği'nin başkanlığında toplanan Iraklı Türkmenler, 25 Eylül'de IKBY lideri Mesut Barzani tarafından yapılacak olan referandum için "Hayır" dediklerini açıkladı. Adana Yörükler Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Kerkük 600 yıllık Türk yurdudur. PKK ihanet koridoruna "hayır" diyoruz. Bu Türkiye'yi bölme politikasıdır" diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu öncesinde Kerkük'te Kürtler referanduma destek verirken, Türkmenler ise referanduma "hayır" dediklerini açıkladı. Adana'da ise Yörükler Kültür Derneği'nin başkanlığında Atatürk Parkı'nda toplanan yaklaşık 30 Iraklı Türkmen, referandum için "hayır" dediklerini ve referandumu tanımadıklarını belirtti.

"Türkiye gerçek manada bir beka mücadelesi içindedir"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Türkmenler adına basın açıklamasını okuyan Adana Yörükler Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırım, Kerkük'te yapılacak referandumun Türk varlığının yok etme mücadelesi olduğunu belirterek, "Türkiye gerçek manada bir beka mücadelesi içindedir. Devletimiz, Irak ve Suriye'deki Türk varlığını silmeye matuf projelere karşı açık, net bir tavır ortaya koymalıdır. Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasının bizim açımızdan savaş sebebi olacağı ilan edilmelidir. Şayet 1926 Ankara Antlaşmasıyla varılan çözümler bozulacaksa Halep'ten Musul ve Kerkük'e uzanan Misak-ı Milli sınırlarıyla ilgili haklarımızın gündeme getirilmesi tarihi bir sorumluluktur" diye konuştu.

"Referanduma "hayır" diyoruz"

IKBY'nin Türkiye'yi coğrafyanın yeniden tanziminde etkisiz kılmak için projenin devamı olarak Kuzey Irak'ta sözde Kerkük referandumunu ortaya attıklarını anlatan Hüseyin Yıldırım, "Kerkük 600 yıllık Türk yurdudur. Kerkük bu milletin kalbinde yaşayan kardeşlik ruhudur. Anadolu insanıyla birebir aynı olan Kerkük Türkiye demektir. Referanduma hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin zırhlı araçla güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması grubun slogan atmasıyla sonlandırıldı.

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