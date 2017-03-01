  • BIST 89.071
  • Altın 145,503
  • Dolar 3,6353
  • Euro 3,8301
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Türkoğlu ‘Iğdır’ın Kuşları’ Kitabını Tanıttı

» »
Türkoğlu ‘Iğdır’ın Kuşları’ Kitabını Tanıttı
Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Iğdır'da kayıt altına alınmış ve halkalanan kuş türlerinin bulunduğu "Iğdır'ın kuşları"...

Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Iğdır'da kayıt altına alınmış ve halkalanan kuş türlerinin bulunduğu "Iğdır'ın kuşları" adlı kitabını tanıttı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Kuzey Doğa Derneği ve Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle kuşların halkalama olayına giriştik. Envarter niteliği taşıyan bu kitaba 2006 yılının sonbahar ayında başlayıp 2016'ya kadar 10 yıllık bir çalışma sürecinden geçtikten sonra tamamlandı. Buradaki amacımız Iğdır'daki fauna varlığını ve kuşların göç yollarını tespit etmekti" dedi.

"Bu kitabın tümü Iğdır'ı kapsıyor"

Iğdır'da toplam 321 tane kuş türünün tespit edildiğini ifade eden Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Bunların 276 tanesi halkalama yaptığımız alanda görüldü, 183 tanesi ise halkalayarak tekrar doğaya bıraktık. Doç.Dr. Çağan Şekercioğlu'nun katkılarıyla birlikte böyle bir kitap hazırlama gereği hissettik. Kitapta bulunan türlerinin hepsi kayıt altına alınmış, halkalanmış ve fotoğrafı alanda çekilmiş olan kuşlardan oluşuyor. bu kitabın tümü Iğdır'ı kapsıyor" şeklinde konuştu.

Türkoğlu ‘Iğdır’ın Kuşları’ Kitabını Tanıttı

Türkoğlu ‘Iğdır’ın Kuşları’ Kitabını Tanıttı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkoğlu ‘Iğdır’ın Kuşları’ Kitabını Tanıttı01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Gemerek’te Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Ermeni Kilisesi Çocuk Kütüphanesine Çevriliyor01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Bellona Agü Spor, Kupada Yarı Finale Yükseldi01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Kayserigaz’dan İhale Duyurusu01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Gediz’de ’Matruşka Oyun İçinde Oyun Tiyatrosu’ Sahnelendi01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Havalar Isındı, Yunus Polis Timleri Sokağa Çıktı01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Tohum Desteği İçin Son Gün 3 Mart01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Eski İstihbarat Daire Başkanı, 28 Şubatı Anlattı01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Selde Zarar Gören Bina Belediye Ekiplerince Yıkıldı01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti