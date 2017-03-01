Türkoğlu ‘Iğdır’ın Kuşları’ Kitabını Tanıttı

Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Iğdır'da kayıt altına alınmış ve halkalanan kuş türlerinin bulunduğu "Iğdır'ın kuşları"...

Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Iğdır'da kayıt altına alınmış ve halkalanan kuş türlerinin bulunduğu "Iğdır'ın kuşları" adlı kitabını tanıttı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Kuzey Doğa Derneği ve Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle kuşların halkalama olayına giriştik. Envarter niteliği taşıyan bu kitaba 2006 yılının sonbahar ayında başlayıp 2016'ya kadar 10 yıllık bir çalışma sürecinden geçtikten sonra tamamlandı. Buradaki amacımız Iğdır'daki fauna varlığını ve kuşların göç yollarını tespit etmekti" dedi.

"Bu kitabın tümü Iğdır'ı kapsıyor"

Iğdır'da toplam 321 tane kuş türünün tespit edildiğini ifade eden Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Bunların 276 tanesi halkalama yaptığımız alanda görüldü, 183 tanesi ise halkalayarak tekrar doğaya bıraktık. Doç.Dr. Çağan Şekercioğlu'nun katkılarıyla birlikte böyle bir kitap hazırlama gereği hissettik. Kitapta bulunan türlerinin hepsi kayıt altına alınmış, halkalanmış ve fotoğrafı alanda çekilmiş olan kuşlardan oluşuyor. bu kitabın tümü Iğdır'ı kapsıyor" şeklinde konuştu.