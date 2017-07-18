Türkonfed’in ’Stem İle Girişimde Yeni Ufuklar’ Projesi Başladı

TÜRKONFED'in gençlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik eğitimi "STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar" projesi başladı.

TÜRKONFED'in gençlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik eğitimi "STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar" projesi başladı. Proje kapsamında 30 lise öğrencisi alacakları eğitimlerden sonra Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren uluslararası şirketlere çalışma ziyaretlerinde bulunacak

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından geleceğin girişimcilerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen "STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar" projesi İstanbul'da verilen eğitimlerle başladı. 30 lise öğrencisine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik dersinin verileceği proje kapsamında katılımcılar, geleceğin yenilikçilik odaklı girişimcileri olmaları için cesaretlendirilecek ve STEM alanlarında bir kariyere teşvik edilecek. İngilizce kök anlamına gelen STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşuyor. STEM eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren bu 4 disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olarak öne çıkıyor.

Öğrenciler iş dünyasını ilk elden tecrübe etme fırsatı bulacak

ABD Ankara Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın işbirliğinde yürütülen projenin ilk eğitim programı 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilirken, ikinci eğitim programı 24-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında lise 3 ve 4'üncü sınıfa başlayacak öğrencilerin katıldığı projede "Genç Girişimciler Bilimle Geleceği Yakalıyor', "Teknoloji ile Dijital Çağın Girişimi" ve "Genç Yetenekler ve Sınır Tanımayan Meslekler" adlı girişimcilik eğitimleri veriliyor. Proje kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren Ar-Ge ve inovasyon odaklı şirketlere çalışma ziyaretleri gerçekleştirecek öğrenciler, iş dünyasını ilk elden tecrübe etme fırsatı bulurken, aldıkları teorik eğitimi pratik saha çalışmasıyla da pekiştirecek.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, projelerini Ağustos ayında İstanbul'da düzenlenecek kapanış toplantısında jüri üyelerine sunarak, fikirlerini geliştirmek için şirketlerden destek arayacak. Öğrencilere ayrıca TÜRKONFED tarafından katılım sertifikası verilecek.