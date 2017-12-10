Türküler ‘Zeytinköy’ İçin

6 Eylül'de çıkan orman yangınında 64 ev ve ahırın yanı sıra 300 hektar ormanlık alanın yandığı Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi için Menteşe Belediyesi,...

6 Eylül'de çıkan orman yangınında 64 ev ve ahırın yanı sıra 300 hektar ormanlık alanın yandığı Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi için Menteşe Belediyesi, Menteşe Kent Konseyi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü "Menteşe'ye Türküler" konseri düzenledi. Konserin sonunda Zeytinköy için bestelenen "Umut ol dünyama" isimli türküyü seslendirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi salonunda düzenlenen konsere Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Bilgi Taşkıran, Zeytinköy Mahalle Muhtarı Güngör Uzun, mahalle sakinleri ve öğrenciler izledi. Konser öncesi bilgi veren Menteşe Kent Konseyi Başkanı Bilgi Taşkıran, "Adalet duygusu gelişmiş öğretmen adaylarımız topluma hizmet duygusu dersi kapsamında Zeytinköy'e ve Zeytinköy halkına umut ışığı olmak istediler. Atatürk'ün bütün ümidim sizlersiniz dediği gençlerimiz Menteşe Kent Konseyi ile birlikte bu etkinliği düzenledik" dedi.

'Zeytinköy'e Türküler" konserinde Türkiye'nin her bölgesinden birer türkü seslendirilirken, konserin sonunda Zeytinköy için bestelenen "Umut ol dünyama" türküsü seslendirildi. Konser sonrası Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven Yrd. Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk'e çiçek verirken, Mahalle Muhtarı Güngör Uzun da Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar bölümü öğrencilerine çiçek verdi. Konser sonunda Zeytinköy sakinleri ile konseri veren öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.