  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 11 °C

Türküler ‘Zeytinköy’ İçin

» »
Türküler ‘Zeytinköy’ İçin
6 Eylül'de çıkan orman yangınında 64 ev ve ahırın yanı sıra 300 hektar ormanlık alanın yandığı Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi için Menteşe Belediyesi,...

6 Eylül'de çıkan orman yangınında 64 ev ve ahırın yanı sıra 300 hektar ormanlık alanın yandığı Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi için Menteşe Belediyesi, Menteşe Kent Konseyi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü "Menteşe'ye Türküler" konseri düzenledi. Konserin sonunda Zeytinköy için bestelenen "Umut ol dünyama" isimli türküyü seslendirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi salonunda düzenlenen konsere Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Bilgi Taşkıran, Zeytinköy Mahalle Muhtarı Güngör Uzun, mahalle sakinleri ve öğrenciler izledi. Konser öncesi bilgi veren Menteşe Kent Konseyi Başkanı Bilgi Taşkıran, "Adalet duygusu gelişmiş öğretmen adaylarımız topluma hizmet duygusu dersi kapsamında Zeytinköy'e ve Zeytinköy halkına umut ışığı olmak istediler. Atatürk'ün bütün ümidim sizlersiniz dediği gençlerimiz Menteşe Kent Konseyi ile birlikte bu etkinliği düzenledik" dedi.

'Zeytinköy'e Türküler" konserinde Türkiye'nin her bölgesinden birer türkü seslendirilirken, konserin sonunda Zeytinköy için bestelenen "Umut ol dünyama" türküsü seslendirildi. Konser sonrası Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven Yrd. Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk'e çiçek verirken, Mahalle Muhtarı Güngör Uzun da Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar bölümü öğrencilerine çiçek verdi. Konser sonunda Zeytinköy sakinleri ile konseri veren öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu’da, Engellilere Yönelik Meslek Edindirme Kursu09 Aralık 2017 Cumartesi 15:53
  • Eğitimci Yazar Tekelioğlu, "Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız"09 Aralık 2017 Cumartesi 15:53
  • "500’üncü Yılında Mukaddes Emanetler Ve Yavuz Sultan Selim" Sergisi Açıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 15:43
  • Mevlana Kitap Günleri 17 Aralık’a Kadar Sürecek09 Aralık 2017 Cumartesi 15:33
  • Yılmaz’dan Fadıloğlu’na Hizmet Teşekkürü09 Aralık 2017 Cumartesi 15:23
  • Fabrika İşçileri Eylemde09 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
  • Saadet Partisi İlçe Başkanı Necip Meral “Söylem Değil Eylem Zamanı”09 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
  • Kamu-sen’den Kudüs Tepkisi09 Aralık 2017 Cumartesi 14:23
  • Başkan Ataç’ın İnsan Hakları Günü Mesajı09 Aralık 2017 Cumartesi 13:53
  • Geleneksel Türk Okçuluğu Sanat Atölyesi Projesi Sergisi Açıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti