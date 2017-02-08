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Türsab’dan Turizm Elçilerine Jest

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Türsab’dan Turizm Elçilerine Jest
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve üyeler Arif Meriç ile Hasan Ertene'yi...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve üyeler Arif Meriç ile Hasan Ertene'yi teşekkür belgesi ve madalya ile ödüllendirdi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği olarak geçtiğimiz ay Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini (TÜRSAB) ziyaret eden Dernek Başkanı Bahri Dinar ve üyeler Arif Meriç ile Hasan Ertene'ye birlikten teşekkür belgesi ve madalya jesti geldi. Dernek Başkanı Bahri Dinar, TÜRSAB'ın sektör için önemine değinerek, Edirne'yi çok ayrı bir yerde tuttuklarını ifade etti.

TÜRSAB'ın kente olan ilgisinin önemine değinen Dinar, "Geçen ay Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği olarak TÜRSAB Genel Merkezini ziyarete gitmiştik. Orada çok güzel ağırlanmış ve büyük bir jestle yönetim kurulu toplantısına alınmıştık. Biz de Edirneli esnaflar olarak kendilerine tava ciğer ve badem ezmesi gibi Edirne tatlarını kendilerine ikram etmiştik. Güzel bir ilişki var TÜRSAB'la aramızda. Kendileri de bu güzel ilişki için ve ziyaretimizden dolayı bizlere bir teşekkür belgesi sundular. TÜRSAB, Edirne'yi çok ayrı bir yerde tutuyor. Edirne, bir turizm şehri ve TÜRSAB gibi turizme yön veren kurumun kentimizi bu şekilde görmesi çok güzel bir durum" şeklinde konuştu.

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