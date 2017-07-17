Turunçgil Üreticisi Yeni Sezondan Umutlu

Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halid Milli, Türkiye'nin ihracat yaptığı komşu ülkelerdeki sorunlar nedeniyle turunçgil üreten çiftçinin...

Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halid Milli, Türkiye'nin ihracat yaptığı komşu ülkelerdeki sorunlar nedeniyle turunçgil üreten çiftçinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ancak, ihracat pazarlarındaki olumsuzlukların büyük bölümünün geride kalmasıyla yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Milli, yaptığı açıklamada, 2011 yılından beri Suriye'de yaşanan savaş ile Ortadoğu pazarlarına giden ticaret yolunun sıkıntıya girdiğini belirterek, "Suriye'nin ardından 2013 yılı sonlarına doğru Ukrayna'nın iç sorunlar yaşamasıyla, ikinci en büyük turunçgil pazarımızda ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. 24 Kasım 2015'te ise Rusya ile başlayan uçak krizi neticesinde Rus pazarı da büyük oranda kapanan yaş meyve-sebze sektöründe en fazla turunçgil çiftçimiz zarar gördü" dedi.

Türkiye'nin 2015 Yılı TUİK verilerine göre, greyfurtta yüzde 495, limonda yüzde 250, mandalinada yüzde 195 ve portakalda ise yüzde 130 yeterlilik derecesine sahip olduğunu hatırlatan Milli, bu ürünlerin yeteri kadar ihraç edilmediği takdirde ürün fiyatlarının kontrolsüz biçimde düşeceğini ve maliyetlerin karşılanamayacak duruma geleceğini belirtti.

Hava koşullarının etkisi

Halid Milli, 2016 Aralık ile 2017 Haziran ayları arasındaki dönemde, 4 defa çok sert ve uzun don olayı, 2 defa şiddetli fırtına, dolu afeti, Ramazan Bayramı ile başlayan ve 10 gün süren poyrazın, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklarla birlikte 2017 yılı üretiminde olumsuzluklara sebep olduğunu ifade etti. Milli, "Bu olumsuzluklar neticesinde özellikle limon ile orta ve geç cins mandalina çeşitlerinde önemli oranda rekolte eksikliği gözlemlemekteyiz. Portakal ve greyfurt çeşitlerinde ise çok yeterli olmasa da tatmin edici bir rekolte olacağını düşünüyoruz" dedi.

Döviz kurunun artması ile girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen, çevre ülkelerde yaşanan olumsuzluklardan etkilenerek dal fiyatlarının yıllardır aynı kalmasının turunçgil çiftçisini nefessiz bıraktığını belirten Milli, "Düzenli ve dünya standartlarında üretim yapabilmek için dal fiyatlarının olması gerektiği yere gelmesi elzemdir. İhraç pazarlarımızdaki olumsuzlukların büyük bölümünün geride kalması ile turunçgil üreticisi olarak 2017-2018 sezonunda geçmiş yıllara nazaran daha yüksek dal fiyatları ile karşılaşacağımızı ümit ediyoruz" diye konuştu.