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Turuncu Listedeki Terörist Öldürüldü

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Turuncu Listedeki Terörist Öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl Karlıova Hacılar Köyü mevkinde 3 askerin şehit olduğu ve 6 askerin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl Karlıova Hacılar Köyü mevkinde 3 askerin şehit olduğu ve 6 askerin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren turuncu listede yer alan Roni kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın isimli teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde 26 Nisan 2017'de gerçekleşen operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişti. TSK'dan yapılan açıklamada, operasyonda ele geçen teröristlerin arasında turuncu listede yer alan teröristler kategorisinde bulunan Roni kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın isimli teröristin de bulunduğu bildirildi.

Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı 1974 doğumlu teröristin, terör örgütüne 2001 yılında katıldığı, 16 yıldır bölücü örgüt saflarında faaliyet gösterdiği belirtildi. Mehmet Füdeyil Aydın'ın, 15 Ağustos 2015'te Bingöl Karlıova Hacılar köyü mevkiinde gerçekleştirilen ve 3 askerin şehit olduğu ve 6 askerin yaralandığı EYP saldırısını gerçekleştiren terörist olduğu ifade edildi.

TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bu kayıplarla birlikte terör örgütünü sözde Erzurum eyaletinin yönetim seviyesindeki teröristlerin büyük bir bölümünün güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. 04 Kasım 2016 tarihinde sözde Erzurum eyalet sorumlusu İsa Teres ve yardımcısı İran uyruklu Yılmaz Rezgücü adlı teröristler öldürülmüştür. Yine örgütün sözde Yayladere gücü sorumlusu Hüseyin Ulaş İlter isimli terörist, grubunu bırakarak Irak kuzeyine kaçmaya çalışırken 03 Aralık 2016 tarihinde güvenlik güçlerince Bingöl'de yakalanmış, yardımcısı da 28 Mart 2017 tarihinde Bingöl Yayladere'de çatışma sonrasında güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Tunceli Pülümür Kızılmescit bölgesinde 26 Nisan 2017'de Mehmet Füdeyil Aydın adlı teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, aralarında sözde Erzurum eyaleti Bağır Gücü kadın sorumlusu İran uyruklu Dohter Hatemi Es ve sözde Barav Gücü sorumlusu Irak'lı Cabir Mevlüdü isimli teröristler de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bingöl halkı, teröristlerin bölgeden atılması, huzur ve güvenliğin sağlanması için güvenlik güçlerine tam destek vermiş, vermeye de devam etmektedir."

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