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Tuşba Belediyesinden “Koşulsuz Annelik” Semineri

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Tuşba Belediyesinden “Koşulsuz Annelik” Semineri
VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Anneler Gününe özel "Koşulsuz Annelik" konulu bir seminer düzenlendi.

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Anneler Gününe özel "Koşulsuz Annelik" konulu bir seminer düzenlendi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Başkanı Hatice Şahar, Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gül Ebinç, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, nisan ayında çok sayıda etkinlik yaptıklarını belirterek, "Bizler Vanlı kardeşlerimizi kıymetli yazarlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Nisan ayı içerisinde gerek 10 binleri bir araya getirdiğimiz etkinliğimiz gerekse imam hatip lisemizde ve üniversitemizde çok kıymetli yazarlarımızı, düşünürlerimizi siz çok kıymetli kardeşlerimizle buluşturmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün biraz daha mutlu ve bahtiyarız. Çünkü bugün aynı zamanda Beraat Kandilini idrak ediyoruz. Van şehri çok kıymetli annelerimizin, bacılarımızın çok ciddi sıkıntılar yaşadığı bir şehirdi. Ama inanıyoruz ki bundan sonra muhabbetin, huzurun, kardeşliğin ve barışın en güzel yaşanacağı bir serhat şehrimiz olacaktır" dedi.

Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz ve 16 Nisan'da da annelerin duaları ile muvaffak olunduğunu aktaran Özgökçe, "Kıymetli annelerimizin yetiştirdiği evlatları olmasaydı, bizler bugün burada olamayacaktık. Ama hamd olsun sizlerin duaları ile bizler bugün huzur içerisindeyiz. Sizlerin dualarıyla Türkiye'miz Suriye'ye ve Mısır'a dönüşmedi. Allah'ın izniyle 16 Nisan'dan sonra yüzde 51,41 ile de şunu söyledi; burası istikrarın, istikbalin ve geleceğimiz olan nesillerimiz için daha huzurlu bir ülke olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinliğe konuşmacı olarak katılan Yazar Tuğba Akbey İnan, "Koşulsuz Annelik" konusunda bir seminer verdi.

Seminer, Tuşba Belediye tarafından yılın anneleri seçilen şehit annelerine verilen hediyelerin ardından sona erdi.

Tuşba Belediyesinden “Koşulsuz Annelik” Semineri

Tuşba Belediyesinden “Koşulsuz Annelik” Semineri

Tuşba Belediyesinden “Koşulsuz Annelik” Semineri

Tuşba Belediyesinden “Koşulsuz Annelik” Semineri

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