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Tuşba Belediyesinden Örnek Etkinlik

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Tuşba Belediyesinden Örnek Etkinlik
Van merkez Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce "Engelliler Haftası" ve "Anneler Günü" nedeniyle engelli ailelerine yönelik Akdamar...

Van merkez Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce "Engelliler Haftası" ve "Anneler Günü" nedeniyle engelli ailelerine yönelik Akdamar Adası gezisi etkinliği düzenledi.

Yaklaşık 30 engelli ailesinin katıldığı gezi programı kapsamında aileler, hem tarihi dokuyu inceleme fırsatı buldu. Hem de doyasıya eğlenerek halay çekti. Aileler, evlerinden alınarak gezi sonrası tekrar evlerine bırakıldığını belirten Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, "Dünyanın en kıymetli varlıkları olan annelerimize yönelik iki etkinliği bir arada yapmak istedik. Buradaki annelerimiz aynı zamanda engelli anneleridir. Engelliler konusu biliyorsunuz bir insan hakkı olduğu kadar insani ve vicdani sorumluluk meselesidir. Dolayısıyla her insanı ve her kurumu ilgilendiren çok önemli bir konudur. Buradaki annelerimiz ise herkesten daha fazla fedakârlık yaparak bu özel çocuklarımızın bakımlarını üstlenmişlerdir. Bu bağlamda hem bu özel annelerimizin anneler gününü kutlamak hem de sırtladıkları bu zorlu görevlerinde yanlarında olduğumuzu göstermek adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ve son derece anlamlı olan "Engelliler Haftası" ve "Anneler Günü" programı ile iki önemli olguyu bir raya getirmiş olduk. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye olarak gerek engellilere gerekse engelli ailelerine ayrı bir önem verdiklerini aktaran Başkan Özgökçe, bu iki müstesna konuda bizler de Tuşba Belediyesi olarak her zaman için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışmaktayız. Ben tekrar bizleri kırmayarak davetimize icabet eden engelli ailelerimize, özellikle de engelli annelerimize teşekkür ediyor. Engellilerimizin "Dünya Engelliler Haftasını ve annelerimizin "Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

Engelli aileleri gezinin ardından tek tek evlerine bırakıldı.

Tuşba Belediyesinden Örnek Etkinlik

Tuşba Belediyesinden Örnek Etkinlik

Tuşba Belediyesinden Örnek Etkinlik

Tuşba Belediyesinden Örnek Etkinlik

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