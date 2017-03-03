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Tuşba’da Değerlendirme Toplantısı

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Tuşba’da Değerlendirme Toplantısı
Van'ın Tuşba İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından "2016-2017 2. Dönem Başı Genel Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Van'ın Tuşba İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından "2016-2017 2. Dönem Başı Genel Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Koç İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısına Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve okul müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, "Bugün burada Tuşba ilçemize bağlı bütün okul müdürlerimiz ile birlikte toplantı yapıyoruz. İleriki günlerde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerimiz ile ayrı ayrı toplantılarımızı sıklaştırarak yapacağız. Bu toplantımızda tanışma toplantısı olması hasebiyle genel bir değerlendirme yaparak genel bir çerçeve çizeceğiz ve sizlerin de bizlerden talep ve beklentileri nelerdir onları öğreneceğiz. Benim sizlerden öncelikle isteğim, okulda her şeyden önce kalıcı bir eğitim için huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmanızı istiyorum. Öğretmenlerin huzurlu olmadığı bir okulda, verimli olabileceğine inanmıyorum. Öğretmenlerin her türlü ihtiyaçları kısmında sizlere gelebileceği, huzurla eğitim ve öğretim verebileceği bir ortam oluşturmanızı istiyorum ve akabinde öğrencilerin güvenli bir eğitim alabilmeleri için de bir ortam oluşturacaksınız. Özellikle şu süreçte güvenlik ile ilgili her türlü tedbirin alınması ve daha dikkatli olunmasını istiyorum. Her kurumda olduğu gibi eğitim camiası biraz geniş bir kurum olduğu gibi burayı da etkileyen bir durumdur bu. Öğrencilerimizin güvenli ve kafalarının karıştırılmadığı ortamlarda eğitim almasını sağlayacak olan sizlersiniz. Öğretmenlerimizde milli güvenliği ve anayasal düzeni sıkıntıya düşürecek herhangi bir duruma rastladığınız anda Milli Eğitim Müdürümüzü, şube müdürümüzü ve sonrasında bizleri hemen haberdar etmeniz gerekir. Bu çocuklar sizlere ve bizlere emanet edilmiş çocuklar. Devletin parasını ve maaşını alarak bu çocukların taze beyinlerinin zehirlenmesine hiç müsaade etmeyeceğiz ve bu konuda hiç taviz vermeyeceksiniz. Bu konuda hiçbir mazeret kabul etmiyorum" dedi.

TEOG, TEOG tercih danışmanlığı, YGS/LYS, okuma-yazma bilmeyen öğrenciler, devam-devamsızlık durumları, destekleme ve yetiştirme kursları, değerler eğitimi, okuma bayramı, projeler, destek hizmetleri, okullaşma bilgileri konu başlıkları altında slayt sunumu eşliğinde Tuşba Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve Şube Müdürü Zakir Taşkın'dan brifing alan Kaymakam Uçar, okul müdürlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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