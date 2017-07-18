Tuşba’da ’El Emeği Göz Nuru’ Sergisi

Van'ın Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi ile Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "el emeği...

Van'ın Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi ile Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "el emeği göz nuru" ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

SYDV Aile Destek Merkezi tarafından Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen serginin açılışına Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkan Vekili Necla Orbayi, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İlçe Müftüsü Zahit Demirel, İlçe Nüfus Müdürü Cevdet Soygüder, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü M. Salih Şirazi, İlçe Tapu Müdürü Alaattin Unutur, KADEM Van Temsilcisi Esra Gölgül, Tuşba Milli Eğitim Şube Müdürü Zakir Taşkın ve kursiyerler katıldı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından bir konuşma yapan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerlerimiz tarafından 9 aylık bir çalışma sonucu yapılan el emeği göz nuru el işi sergimizi açmış bulunmaktayız. Açmış olduğumuz el işi sanatları ve dikiş, nakış kursumuzda şimdilik 250 kursiyerimiz faydalandı, ama ileriki günlerde bu sayının artmasını ve katılımların çoğalmasını bekliyoruz. Açmış olduğumuz sergimiz üç gün boyunca sergilenecektir" dedi.

Yapılan konuşma ve kurdele kesimi sonrası kursiyerlere katılımcılar tarafından kurs bitirme belgeleri verildi.