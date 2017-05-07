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Tusk’tan Seçim Açıklaması: “Yalan Haberlere Karşı Zafer”

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Tusk’tan Seçim Açıklaması: “Yalan Haberlere Karşı Zafer”
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Macron'un başarısı özgürlük, eşitlik, birlik ve beraberliğin sahte haberlerin zorbalığına karşı bir zaferdir" dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Macron'un başarısı özgürlük, eşitlik, birlik ve beraberliğin sahte haberlerin zorbalığına karşı bir zaferdir" dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, resmi olmayan sonuçlara göre Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Emmanuel Macron'u tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tusk, "Macron'un başarısı özgürlük, eşitlik, birlik ve beraberliğin yalan haberlerin zorbalığına karşı bir zaferdir" ifadelerini kullandı.

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