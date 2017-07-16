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Tut İlçesinde 15 Temmuz Coşkusu

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Tut İlçesinde 15 Temmuz Coşkusu
Adıyaman'ın Tut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programa yüzlerce kişi katıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programa yüzlerce kişi katıldı.

Programda ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Şehitlerini anan protokol üyeleri ve ilçe halkı, 15 Temmuz Destanı yeniden yaşattı. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Cemal Avcı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar meydanlara adeta akın etti. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, gecede yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain kalkışmaya Türk milletinin en güzel cevabı verdiğini vurguladı. Bir Destan yazdığını dile getiren Kaymakam Aksu, Türk milletinin milli iradesine sahip çıktığını ve bundan sonra da sahip çıkacağını ifade ederek şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı program ilçede sabaha kadar devam etti.

Tut İlçesinde 15 Temmuz Coşkusu

Tut İlçesinde 15 Temmuz Coşkusu

Tut İlçesinde 15 Temmuz Coşkusu

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