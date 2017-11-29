Tut İlçesinde Göz Gözü Görmüyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü.

Adıyaman'ın Tut ilçesi sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Tut ilçesinde yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Araç sürücüleri görüş mesafesinin düşmesiyle ilerlemekte güçlük çekti.

Sis olumsuz koşulların yanında ilçeyi tamamen etkisi altına alarak ilginç ve güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.