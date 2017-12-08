Tut İlçesinde Kudüs Eylemi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sivil toplum kuruluşları ABD'nin Kudüs ile ilgili aldığı kararı protesto ederken, AK Parti İlçe Başkanlığında ayrıca bir...

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sivil toplum kuruluşları ABD'nin Kudüs ile ilgili aldığı kararı protesto ederken, AK Parti İlçe Başkanlığında ayrıca bir basın açıklaması düzenlendi.

Tut Ulu Cami önünde çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi kararı protesto edildi. STK'lar adına TÜGVA Tut İlçe Temsilcisi Abdulmecid Tural okudu.

Abdulmecid Tural, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiğini ilan etmesi elçiliğini taşıma kararı İsrail'in bütün Filistin'in başkenti Kudüs dahil işgal etme puan ve kararının bir parçasıdır. 1995'te ABD bu kararı almış ve sürekli Filistin'e ve İslam dünyasına karşı kılıç gibi tehdit olarak kullanmaktadır. Çok manidar bir tarihte Kudüs'ün Müslümanların elinden çıkmasının yüzüncü yıl dönümünde bu kadar uygulamaya konmuştur. Bu hareket basit bir hareket değil, Siyonizm ve emperyalizm ortaklığını oldukça sistematik ve iyi planlanmış bir hareketidir. İsrail'in Filistin ve Kudüs tabanlı gayrimeşrudur varlık sebebi işgaldir ve işgal devam etmektedir" dedi.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Özcan Yücel basın açıklaması yaparak, ABD'nin kararının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Özcan Yücel, "Alınan kararın, Filistin ve İsrail'in arasındaki husumeti arttırmak başka sonucu olmayacaktır. Biz Müslümanlar olarak Kudüs Davası ve ümmetin birliği için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.