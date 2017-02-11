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Tutak Kaymakamı Erat Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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Tutak Kaymakamı Erat Şehit Ailesini Ziyaret Etti
Ağrı'nın Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, beraberindekiler ile birlikte şehit piyade er Aydın Çetin'in eşi Şadiye Çetin'i evinde...

Ağrı'nın Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, beraberindekiler ile birlikte şehit piyade er Aydın Çetin'in eşi Şadiye Çetin'i evinde ziyaret ettiler.

Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Tayfun Çelikler, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kamil Koç ile birlikte şehit piyade er Aydın Çetin'in eşi Şadiye Çetin'i evinde ziyaret ettiler. Dönertaş köyünde ikamet eden şehit Aydın Çetin'in eşi Şadiye Çetin'in evinde geçekleştirilen ziyarette, şehidin ailesinin istek ve taleplerini not alan Kaymakam Erat, şehit ailesinin istek ve taleplerini en kısa zamanda değerlendirmeye alınacağını ifade ederek, "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Kaymakamlık ve belediye olarak her türlü yardıma hazırız" dedi.

Tutak Kaymakamı Erat Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Tutak Kaymakamı Erat Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Tutak Kaymakamı Erat Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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