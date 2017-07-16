Tutak’ta “15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü"

Ağrı'nın Tutak ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında vatandaşlar ve protokol üyeleri "Demokrasi Nöbeti" tuttu.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında vatandaşlar ve protokol üyeleri "Demokrasi Nöbeti" tuttu.

Programda ilk olarak protokol ve vatandaşların katılımıyla ilçe emniyet müdürlüğü önünden Şehitler Meydanına kadar yürüyüş yapıldı.

Program daha sonra İlçe Kaymakamı İsa Erat'ın halka hitabı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği vatandaşlar ve protokol üyelerinin "Demokrasi Nöbeti'ni tutup sabah namazını kılmalarıyla sona erdi.