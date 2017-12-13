TUTU İSTİFA EDECEK

Samsunspor’da tam anlamıyla yeni bir kaos yaşanıyor.

Yönetim, kongreye gitme kararı aldı biliyorsunuz.

Herkes, Başkan Erkut Tutu ve ekibinin yeniden aday olup olmayacağını merak ediyor.

Erkut Tutu kongre kararını alırken istifa etmemesi nedeniyle eleştiriliyor ya.

Bu konudaki görüşüm şudur:

Yönetimin yanlış yaptığını düşündüğüm çok satıda uygulaması var.

Erkut Tutu her şeyi yanlış yapmış olsa bile, bir tek doğru işi budur bence.



TAKIM DAĞILACAK

Kongre sonrası göreve gelecek yönetim büyük bir sorunla karşılaşacak.

Kulübü yönetecek olanlar, 3 Ocak tarihine kadar 3,5 milyon lira bulamazlarsa, federasyona başvuran bütün futbolcular serbest kalacak.

Bu sorun şöyle oluştu:

Yönetim kongre kararı alınca önce yabancı oyuncular, federasyona başvurdu.

Göreve devam edip etmeyecekleri konusunda yöneticilerin fikrini öğrenmek isteyen yerli oyuncular da, bu konuda net bir cevap alamayınca federasyona başvurmak zorunda kaldılar.

Bu durumda 3 Ocak tarihine kadar futbolcu alacaklarının en azından bir kısmı ödenemezse takımın tamamı dağılacak.

Takımın dağılmasını önlemenin yanı sıra, devre arasında takviye yapılması için yeni yönetimin öncelikle 6 milyon lira gibi bir kaynak bulması gerekecek.



İSTİFA EDECEK

Geçen hafta konuştuğum Erkut Tutu’nun yönetiminde değişiklik yaparak, yeniden aday olacağını düşünüyordum ancak, bu kararından dün itibariyle vazgeçmiş görünüyor.

Akif Çağatay Kılıç’ın Spor Bakanlığından ayrılması nedeniyle siyasetin desteğini büyük ölçüde kaybeden Erkut Tutu yönetimi son dönemlerde Samsun Valisi Osman Kaymak’ın desteğiyle ayakta kaldı ama yakın çevresine baskılardan çok bunaldığını söyleyen Tutu istifa kararı aldı.

Erkut Tutu’nun, Cuma günü istifa etmesi bekleniyor.



HALUK TAN ADAY OLABİLİR

Bu arada Galip Öztürk’ün, kulübe sahip çıkması konusunda yapılan çağrılara cevap verip vermeyeceği merak edilirken, dün aradığım Haluk Tan’a ‘’ne düşünüyorsun?’’ diye sordum.

Tan’ın telefon konuşmamızda söyledikleri özetle şöyle:

Galip Bey’in sürece müdahil olması konusunda kamuoyunda yoğun bir talep var.

Ancak bu konuyu kendisi ile konuşmadığım için kararının ne olacağını henüz bilmiyorum.

Öncelikle şunu belirtmek isterim.

Samsunspor yönetimi istifa mı edecek, göreve devam mı edecek.

Bu henüz belli değil.

Yönetim görevine devam ederken, müdahil olmak doğru olmaz.

Kulübün yaşadığı sorunları biliyorum.

Futbolculara acil ödeme yapılması lazım.

Tamamı ödenmese bile bir kısmını ödedikten sonra futbolcuların buna itiraz edeceğini sanmam.

Ancak takıma takviye yapılacaksa ki, yapılması lazım. Borçlarla ilgili sorunu kapatmak ve yeni oyuncular almak için öncelikle 6 milyon, sezonu sorunsuz aşmak içinse yaklaşık 8 milyon lira gibi bir kaynak oluşturmak gerekiyor.

Bu paranın bulunacağını düşünüyorum.

Para çok şey elbette ama her şey değil.

Başarıyı sadece para getirseydi, Yıldırım Demirören Beşiktaş’ta, Kazım Yılmaz da Samsunspor’da başarılı olurdu.

Galip Beyin desteği önemli ama Samsunspor Başkanının Samsun’da geniş bir kesimin desteğini alması gerekir.

