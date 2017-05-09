Tutuklu Sanık Fetö’yü Terör Örgütü Olarak Kabul Etmedi

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görevli 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görevli 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 2'si mühendis 3 sanığın yargılanması Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada konuşan "TCDD abisi" olarak adı geçen sanık H.Y., suçlamaları kabul etmediğini söyledi. H.Y., bir önceki duruşmada Bylock programını kullandığını kabul etse de, görülen son duruşmada Bylock kullanmadığını iddia etti. Mahkeme Başkanı Faruk Şener, sanık H.Y., 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ yapılanmasını terör örgütü olarak görüp görmediğini sordu. Bunun üzerine sanık, FETÖ yapılanmasını terör örgütü olarak görülmesi için verilmiş bir mahkeme kararı olmadığını söylemesi ardından Başkan Şener, "Hala inanmıyorsan 240 şehidin kemiklerini sızlatırsın" dedi.

Diğer sanıklar A.K. (28) ve M.A. (35) ise, üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Sanıklardan A.K. ile M.A., görülen son duruşmada tahliye etti.

Heyet, dosyada kararını açıklamak için duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.