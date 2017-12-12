Tutulan dilekler çocukları sevindirecek

Sinop Kent Konseyi Gençlik Başkanı Önder, "Bir Dilekte Sen Tut" projesi kapsamında bu yılda çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını söyledi

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Önder, söz konusu projeyi 5 yıldır aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi. Uğur Mumcu Meydanı'nda yer alan çam ağacını süsleyip, yanına bir dilek kutusunu koyduklarını ifade eden Önder, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız dilek ve isteklerini yazarak dilek kutusuna atıyor. Bizde yeni yıla girmeden önce mümkün olduğunca dilek ve isteklerini yerine getirmek için hassas davranıyoruz. Eğer farklı isteklerde bulunanların istediğini bulamazsak onun yerine başka hediye veriyoruz. Bu dilekleri karşılamak için çeşitli kamu kurum, kuruluşlar, esnaflardan destek alıyoruz. Sinop esnafı ve halkı bu konuda çok duyarlı. Projemizin ilk yılında 200 çocuğun dileğini yerine getirmiştik. Projemizin asıl amacı gönüllülüğü karşılıklı alışverişi onlara aşılamak." AA / SİNOP