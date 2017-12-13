Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftasını Kutladı

12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle Adıyaman Cumhuriyet İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin giydiği...

12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle Adıyaman Cumhuriyet İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin giydiği ve üzerinde ürünlerin yer aldığı kostümler dikkat çekti.

Etkinlikte Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, sendika yönetim kurulu üyeleri ve öğrenci velileri etkinlik alanını gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Gerçekleştirilen etkinlikle alakalı olarak açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abubekir Turmaz, "12-18 Aralık tarihleri arası yapılan Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutluyoruz. Bu etkinliğimizin amacı özellikle öğrencilerimize tutumlu olma bilincini kazandırmak ve bunu çocuklar üzerinde yaygınlaştırmak.

Tutumluluk bilincini çocuklarımız üzerinden ailelere, aileler üzerinden topluma yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Şuan ülkemizin içerisinde bulunduğu dar boğazların en büyük nedenlerden bir tanesi de yerli malı üretiminde ciddi sıkıntıların olduğunu düşünüyoruz. Yerli bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapıldığında ülkemiz inşallah bu dar boğazdan çıkacaktır" ifadelerini kullandı.