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Tütün Eyleminde Gözaltına Alınan 110 Kişiden 102’si Serbest

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Tütün Eyleminde Gözaltına Alınan 110 Kişiden 102’si Serbest
Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde yapılan tütün eyleminde gözaltına alınan 110 kişiden 102'si tamamlanan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde yapılan tütün eyleminde gözaltına alınan 110 kişiden 102'si tamamlanan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adıyaman'da Cuma günü tütün ile ilgili yapılmak istenilen ve daha sonra olayların çıktığı gösterilerde 110 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 110 kişi sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyete götürülen 110 kişiden 102'si tamamlanan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, geriye kalan 8 kişinin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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