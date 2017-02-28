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Tütün Hırsızı Olduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı

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Tütün Hırsızı Olduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı
Adıyaman'da, tütün hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da, tütün hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçalı köyünde Ali D.'ye ait 250 kilo tütünün çalındığı ihbarını alan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde olaya karıştığı iddia edilen 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi serbest bırakılırken Ö.Y. ise jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tütün Hırsızı Olduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı

Tütün Hırsızı Olduğu İddia Edilen Şahıs Yakalandı

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