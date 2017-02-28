Tütün Hırsızı Tutuklandı

Adıyaman'da, tütün hırsızlığı olayına karışan şahıs tutuklandı.

Adıyaman'da, tütün hırsızlığı olayına karışan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçalı köyünde Ali D.'ye ait 250 kilo tütünün çalındığı ihbarını alan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde olaya karıştığı iddia edilen 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi serbest bırakılırken Ö.Y. ise jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.