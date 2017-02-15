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'Tütün üreticisi işsiz bırakıldı'

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'Tütün üreticisi işsiz bırakıldı'
CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, , tütün ve tütünün sorunlarını meclisin gündemine getirerek, "Bafralı tarım işçisi işsiz bırakılmıştır. Büyükşehirlere göç vardır. Çiftçinin feryadını duyun" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, tütün ve tütünün sorunlarını TBMM'de dile getirdi. Samsun ilinde yetiştirilen kaliteli tütün ekiminin engellenmesini ibretle izlediklerini belirten Zeybek, "AK Parti iktidarı uluslararası tekelci sermayenin baskısıyla, ülkemizin tütün üretimini engellemiş, tütün üretimini milli ürünler arasından kaldırarak, alan bazlı tarım desteğini tamamen kesmiştir" dedi.

TÜTÜN İŞÇİSİ GÖÇ EDİYOR
"Ülkemizde tütün ekimi engellenirken, fabrikalar kapatılırken, sigara içenlerin yaşı küçülmüş ve sayıları artmıştır" diyen CHP'li Zeybek, "Ülkemizin kaliteli tütünleri yerine, tütün içicilerine dünyanın kalitesiz ürünlerini içtiriyorsunuz. Kalitesi ve katma değeri yüksek Türk tütünü yerine kalitesiz ürünlerin işlenmesine ve içilmesine müsaade ederek, tütün içicisi ve üreticisini cezalandırıyorsunuz. Bafra sigara fabrikası kapalı atıl durumda, işsiz kalanlar büyükşehirlere göçüyor, sonuç vahim" diye konuştu.

Zeybek, "Dünyada ve ülkemizde tütün içicisinin azalmadığına göre; Tarım Bakanlığı Samsun'da bulunan ziraat odaları, geçmişte tütün üreticisi olan çiftçilerin feryadını duymalı ve gerekli ekim desteği sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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