Tütüncü, Gençlerle Buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez Gençlik Buluşmaları'na Çağlayan Anadolu Lisesi'nden başladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez Gençlik Buluşmaları'na Çağlayan Anadolu Lisesi'nden başladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez Gençlik Buluşmaları" etkinliği ile de okullar da öğrenciler ile bir araya geliyor. Tütüncü, gençlik buluşmaları'na bu yıl Çağlayan Anadolu Lisesi'nden başladı. Kepez'in ilk eğitim kurumlarından biri olan Çağlayan Lisesi'nin yönetimi tarafından karşılanan Başkan Hakan Tütüncü önce talep edilen okul ihtiyaçlarının belirlenmesi için okul yönetimi ile görüşme yaptı. Okula yaptırılan kütüphaneyi inceleyen Hakan Tütüncü, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Tütüncü, kendisine her konuda sorular yöneltilmesini ve düşüncelerinin paylaşılmasını istedi.

"Topluma örnek olun"

Gençlere nasihat vermeyi adet edinmediğini vurgulayan Başkan Hakan Tütüncü, "Tavsiye verenlere karşı gençler "Bizim aklımız bize yetmiyor mu?" diye düşünür. Siz ne yapacağınızı herkesten daha iyi bilirsiniz" diyerek liselileri yüreklendirdi. Öğrencileri güçlü bir şekilde hayata hazırlamayan toplumların geleceğinin kötü olacağına işaret eden Başkan Tütüncü, "Hepiniz liseyi bitirip geleceğe atılacaksınız. Sizleri bilginizle, görgünüzle toplum içinde örnek insan yapabilirsek, her ne iş yapsanız da gelecekte etrafınızda güzel bir ortam şekillenecek. Bulunduğunuz yerde en iyi şekilde bu milletin bir unsuru sıfatını taşırsanız, bu bizim için büyük mutluluktur" diye konuştu.

"Parlak fikirleriniz çok önemli"

Birlikte olurken kendisini en çok heyecanlandıranın genç gruplar olduğunu belirten Hakan Tütüncü, kendisinin gençlerden çok şey öğrendiğini söyledi. Gençlerin hayata baktığı pencerenin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Tütüncü, "Gençlerimizin fikirleriyle beslenmek bizim yönetim metodumuz. İlimizi yöneten başkanları görmek ve fikirlerimi söylemek isterdim. Bizler bu imkana ulaşamamıştık. Ben sizin gibiyken kendi beklentilerimizi sunmak isterdim. Her yıl liseleri ziyaret ediyor ve gençlerle diyalog kuruyorum. Parlak fikirlerinizi almak bizim için önemli" dedi.