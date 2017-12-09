Tuzhurmatu’ya Havan Saldırısı: 1 Ölü, 12 Yaralı

Irak'ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen havan topu saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Irak'ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen havan topu saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tuzhurmatu ilçesine havan topu ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 6 yaşındaki Abbas Mehdi isimli bir çocuk hayatını kaybederken, aralarında yine çocukların bulunduğu 12 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Tuzhurmatu'da pazar alanına geçtiğimiz aylarda bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 23 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.